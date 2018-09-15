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Двигатель самолета Air Astana загорелся в аэропорту в Астане

На борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа.

Фото : airplane-pictures.net15 сентября 2018, 19:08

В международном аэропорту Астаны "Нурсултан Назарбаев" загорелся двигатель воздушного судна авиакомпании Air Astana, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Как рассказали в компании, самолет Airbus 320, выполнявший рейс КС 982 "Атырау - Астана", заруливал на стоянку. После заруливания произошло возгорание левого двигателя. Пожарный расчет аэропорта оперативно ликвидировал огонь.

На борту находился 91 пассажир, восемь членов экипажа. Пострадавших нет.

В настоящий момент инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование.

Информацию также подтвердили в Комитете гражданской авиации на странице Facebook.


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