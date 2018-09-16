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Токаев выступил против тоев

Спикер Сената изменил своё мнение относительно тоев.

Фото : Радио Азаттык16 сентября 2018, 00:53

Касым-Жомарт Токаев осудил расточительность, помпезность и расточительность при проведении праздников. Об этом спикер написал в Твитере, передает Zakon.kz.

Токаев предложил брать пример проведения пиршеств с братских народов – узбеков, турков, туркменов в соответствии с национальными традициями.

Спикер обхъяснил, что изменил свою точку зрения касательно формата тоев и поддерживает проходящие на эту тему дискуссии в СМИ.


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