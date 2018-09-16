Алматы отмечает День города

Южная столица Казахстана - финансово-экономический, научно-образовательный, промышленный и культурный центр с богатой историей.

В эти выходные, 15 и 16 сентября, Алматы отмечает день рождения.

День города – полюбившийся жителями праздник, давно стал традиционным и одним из самых ярких событий в их повседневной жизни.

Южная столица Казахстана - финансово-экономический, научно-образовательный, промышленный и культурный центр с богатой историей.

Праздновать горожане и гости начали еще вчера, когда перед ледовым комплексом Almaty Arena начались народные гулянья с тематическими играми для детей и взрослых. Для алматинцев и гостей города организован фестиваль уличной еды Big City Picnic и фермерская ярмарка. Сегодня мероприятие продолжится в том же формате.

Из года в год масштаб праздника расширяет свои границы. В Алматы на улицах Панфилова и Жібек Жолы организован фестиваль ди-джеев «Jazzystan: APPLE TO APPLE», в котором принимают участие 6 популярнейших зарубежных ди-джеев. Во Дворце Республики проходит серия мероприятий, посвященных Международному кинофестивалю «Almaty Film Festival».

В Almaty Art Centre 14 сентября начала работу масштабная выставка картин, приуроченная ко Дню города и 85-летию Союза художников Казахстана.

В пятницу на легкоатлетическом стадионе у Almaty Arena открылся турнир по футболу.

На базе Музея Алматы, Школы искусств им. А. Кастеева и городской художественной галереи проводятся познавательные мероприятия.

С 14 сентября в ЦПКиО проходит VII международный фестиваль садов «Almaty garden show», а в Парке Первого Президента Городской фестиваль яблок «Aлма fest».

Проводятся юбилейные мероприятия деятелей культуры, такие как 80-летие Народного артиста Казахской ССР Болата Аюханова, 90-летие поэта, народного писателя Казахстана Гафу Каирбекова, 100-летие Народного Героя РК, казахского писателя Касыма Кайсенова.

Помимо этого, для самых маленьких Алматинский зоопарк организовал день открытых дверей «Наследие ZOO», для всех любителей искусства состоятся спектакль под открытым небом «Қуыршақ думан», литературно-музыкальный вечер «Алатау аясындағы ару Алматы», экскурсии по памятным и историческим местам города, молодежные акции, конкурсы, дни открытых дверей в медицинских учреждениях города, открытие новых объектов предпринимательства, спортивные мероприятия и многое другое.

· ALMATY FEST BIG CITY PICNIC Алматы арена

· Гала-концерт «B-DAY PARTY» 18.00, Алматы арена

· Мото фристайл «Red bull Alma FMX JAMS» 18.00-20.00, Площадь Астана

Завершится день праздничным фейерверком в 21.00, там же на площади.

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