Архитекторы рассказали, как строились уникальные здания Алматы

Современные архитектурные решения украсили город и прославили его на всю большую страну, определив символом советcкого модернизма.

Строительный бум в Алматы пришёлся на 60-е-70-е годы. Именно тогда и появились знаковые и исторические здания, как гостиница "Казахстан", Дворец республики, Дворец школьников, Национальная библиотека Казахстана. Алматы считался красивейшим городом Советского Союза, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Советский архитектор, учёный Алмас Ордабаев бережно хранит эскизы своих проектов - новой площади, дома учёных, микрорайона «Самал». Команда молодых архитекторов смело бралась за дело, несмотря на дефицит материалов и бюрократические препоны. Объекты дороже пяти миллионов рублей тогда необходимо было согласовывать с Москвой. И не все творческие задумки могли осуществиться.

«Научились каким-то образом обходить эти вещи, каждый объект разбивали на целый ряд объектов, который был не дороже пяти миллионов рублей. И вот поэтому вот эту площадь, благоустройство, вот эту гигантскую территорию, с фонтанами и так далее мы разбили на 20 объектов и в Москву не ездили, и делали всё сами», - сказал почётный архитектор Казахстана Алмас Ордабаев.

Строительный бум в Казахстане пришёлся на 60-70-е годы, именно в это время появились Дворец республики, национальная библиотека имени Пушкина, спорткомплекс "Медеу", цирк, административные здания и современные жилые комплексы.

Ещё один символ Алматы-гостиница «Казахстан». В ней 26 этажей, а высота здания составляет 102 метра. Больше трех десятков лет здание гостиницы считалось самым высоким в Алматы. И только в 2008 году появился небоскрёб, который побил её рекорд.

Современные архитектурные решения украсили город и прославили его на всю большую страну, определив символом советcкого модернизма. Перед архитекторами стояла задача - сделать столицу прежде комфортной для людей.

«Центральная ось, которая проходит по улице Байсеитовой, она была заложена в генеральном плане ещё в 30-е годы. Именно она была заложена как пешеходная, такая очень приятная зелёная, тенистая улица, и вот эта ось, она и продолжается по сей день. На этой оси стоит здание акимата, ранее которое проектировалось как здание ЦК компартии Казахстана. И по планам развития города в дальнейшем уже, в конце 20-века, предполагалось что эта ось будет развиваться дальше, ближе к горам», -.отметил почётный архитектор Казахстана Алмас Ордабаев.

В музее Алматы есть ценный экспонат - оригинал карты города 50-х годов. Проектирование было поручено институту «Ленгипрогор». Детально разрабатывалась застройка центра, теперь уже старого. Его связь с районами, которые присоединились.

«Площадь города сейчас у нас около 7 тысяч квадратных метров, а в то время она занимала всего 22 гектара. Население города составляла 270 тысяч человек, т.е это, вот, показывает реальную динамику, как город развивался», - сообщила сотрудник музея Алматы Найля Чулакова.

На фото старая Алма-Ата. Выставку так и назвали "Открытый архив". Примечательно, что она проходит в кинотеатре "Целинный". Он был построен в 64-м году, а реставрация завершится к 2020. Тогда здесь будет создан первый центр современной культуры.

«Старая архитектура во всем мире, архитектура 60-х-80-х массово уничтожается, в случае Алматы- эта архитектура выглядит её особенностью. Её изюминкой. И для нас представляется очень важным, наверное, постараться переосмыслить её новое назначение, её новую функцию на примере кинотеатра «Целинный»,- заметила руководитель проекта «Центр современной культуры «Целинный» Джамиля Нуркалиева.

С горы Коктобе Алматы виден как на ладони - гармонично переплелись в нём современная и советская архитектура. Город дышит будущим и сохраняет прошлое. И в каждом его строении, каждом сквере и каждой улице есть ностальгия и любовь.

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