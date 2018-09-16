Падение Титана: Головкин проиграл Альваресу

Альварес одержал победу в долгожданном рематче.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49-1-2, 34 КО), сообщает Zakon.kz.

12-раундовый поединок, который прошел в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena завершился победой мексиканца по очкам, раздельным решением судей.

Первые раунды были ознакомительными, в первых двух раундах преимущество было на стороне Головкина, Алварес записал на свой счет вторые две трехминутки. Боксеры боролись за центр ринга. Мексиканец был более точен в джебах, но ему не хватало мощи ударов. Преимущество нашего боксера было в апперкотах, техничности и силе ударов.

К пятому раунду Головкин увеличил темп, но продолжил боксировать придерживаясь тактики «отработал и отошел». Альварес действовал вторым номером, стараясь ловить соперника на контратаках.

В седьмом раунде скорость казахстанца несколько снизилась, но его фоне соперник выглядел более свежим. На последних раундах было сложно определить победителя. Боксеры не меняли свою тактику и манеру, показывали равный бой с переменным успехом.

Головкин потерял пояса WBC и WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг).

Самый высокооплачиваемым средневес мира Сауль Альварес,одержал свою 50 победу в карьере. Два боя завершил ничьей и единожды потерпел поражение пять лет назад от Флойда Мэйвезера-младшего.

Напомним, первое противостояние Головкина и «Канело» закончилась по решению судей скандальной ничьей. Бойцы сразу договорились о рематче. Второй поединок должен был состояться в мае, но он был отменен из-за положительных допинг-тестов мексиканца. Альвареса дисквалифицировали на 6-месяцев.

На официальной церемонии взвешивания Головкин показал вес 72,393 кг, тогда как вес Альвареса составил 72,300 кг. После прохождения взвешивания бойцы должны были пройти традиционную битву взглядов, но она едва не закончилась потасовкой.

По данным атлетической комиссии штата Невада (NSAC) официальные гонорары бойцов, которые примут участие в шоу от промоутеров будут равными, каждый заработает по 5 млн долларов США. Также обоим полагается процент от продажи билетов, а также процент полученный из реализации PPV-прав за просмотр шоу.

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