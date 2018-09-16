Головкин и Канело вышли на ринг
Самое принципиальное противостояние года в боксе только что началось.
Фото : Men's Health Kazakhstan16 сентября 2018, 09:15
В Лас-Вегасе (штат Невада) на T-Mobile Arena стартовало главное событие вечера бокса Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес II, сообщает zakon.kz.
Самое принципиальное противостояние года в боксе только что началось.
Геннадий Головкин вышел на ринг под песню White Stripes «Seven nation army».
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