Головкин и Канело вышли на ринг

Самое принципиальное противостояние года в боксе только что началось.

Фото : Men's Health Kazakhstan

В Лас-Вегасе (штат Невада) на T-Mobile Arena стартовало главное событие вечера бокса Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес II, сообщает zakon.kz. Самое принципиальное противостояние года в боксе только что началось. Геннадий Головкин вышел на ринг под песню White Stripes «Seven nation army».

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