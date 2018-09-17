Свыше 10 млн электронных паспортов здоровья созданы в Казахстане

До конца года паспорта здоровья соберут на единой платформе Минздрава, чтобы к ним был доступ из любой точки страны.

По словам вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, на данный момент уже сформировано более 10 млн паспортов здоровья в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«В прошлом году Минздрав РК опубликовал стандарты HLC по структуре электронного паспорта здоровья. Разработчики медицинских информсистем начали разработку на локальном уровне своих систем с последующей интеграцией на республиканском уровне», - сказал он на брифинге в СЦК.

По его словам, с января 2018 года к этой системе подключились 4 региона, а с июля все регионы вошли в проект по безбумажному ведению документации.

«На данный момент сформировано 10,2 млн локальных электронных паспортов здоровья (ЭПЗ). До конца года Минздрав РК запустит платформу, где эти паспорта будут синхронизированы. Сейчас проблема в чем? Если в одном регионе на вас сформирован ЭПЗ, то, например, приехав в Алматы в командировку, эти данные там доступны не будут», - пояснил представитель ведомства.

Для решения этого вопроса, как добавил О. Абишев, до конца этого года планируется запустить единую платформу, и на ее базе синхронизировать эти 10,2 млн ЭПЗ.

«Для того, чтобы неважно в какой больнице, в каком регионе, чтобы все данные, накопленные о пациенте, хранились на серверах Минздрава РК и были доступны всем медорганизациям, независимо от того - частная она или государственная», - заключил вице-министр.

Ксения Давыдова, Астана

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