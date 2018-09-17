Депутаты предложили отдать пенсионные накопления на покупку квартиры по ипотеке

Пенсионные деньги в Казахстане – вещь почти неприкосновенная, в первую очередь для самих вкладчиков. Изменить положение дел попытались сегодня в Сенате.

Сенаторы придумали, как казахстанцам, у которых не хватает денег, купить квартиру по ипотечной программе «7-20-25». Депутаты Парламента предложили главе ЕНПФ отдать на это их пенсионные накопления. Приводили в пример опыт зарубежных стран, где такая практика используется. Инициатива председателя фонда Нурбуби Наурызбаеву мало впечатлила, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Пенсионные деньги в Казахстане – вещь почти неприкосновенная, в первую очередь для самих вкладчиков. Изменить положение дел попытались сегодня в Сенате. Нариман Турегалиев предложил рассмотреть вариант поддержки молодых семей. За счёт их же накоплений. Но вводить такую меру только для тех, кто действительно нуждается.

- Если средства из того же пенсионного фонда направить на поддержку молодых для их участия в ипотечной программе «7-20-25», которым не хватает даже на первоначальный взнос? Почему бы им не помочь? Я говорю сейчас о тех, у кого нет своего дома, а не о тех, кто владеет тремя-четырьмя квартирами, - предложил депутат Сената Парламента РК Нариман Турегалиев.

Благая инициатива бывшего хозяйственника, экс-акима Уральска одобрения у главы ЕНПФ не нашла. Нурбуби Наурызабева объяснила: законом не предусмотрена такая функция - отдавать деньги, пусть даже и нажитые честным трудом, для каких-либо покупок.

- Взять даже опыт Сингапура, например, где пенсионные отчисления составляют больше 35%. И они изначально делятся сразу на три счёта: есть основной счёт, который только для пенсии и два таких – на обучение, образование. Если будем говорить о том, чтобы использовать пенсионные накопления не только на пенсии, то, наверное, тогда необходимо будет говорить о достаточности 10%, которые мы сегодня делаем, - ответила председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева.

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