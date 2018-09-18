Жители поселка, построенного для оралманов погрязли в мусоре

Поселок будто брошенный, - говорят местные жители.

Жители поселка, построенного для переселения оралманов, просят благоустроить их населенный пункт. Говорят, что достучаться до властей стало сложно в последние пять лет - когда их присоединили к областному центру - Усть-Каменогорску. Якобы, чиновники не предпринимают никаких мер, чтобы улучшить жизнь людей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Должен был быть базар, его нет. Говорили, что построят акимат. Ничего нет. На пустыре должна была быть больница. Так и не построили.

Аксакал Жумабек Токбай приехал из Китая в Казахстан десять лет назад. Тогда поселок Шыгыс только строили. Работали подрядчики здесь ударными темпами, вспоминает мужчина. Но не на качество, а на скорость. Много чего не доделали, а то, что сделали, через пару лет пришло в негодность. И сегодня в поселке, куда ни посмотри, везде проблемный участок.

Мы сейчас проверяем и до этого проверяли везде. Фотографировали и на видео снимали. Наша инспекция работает. Сейчас по дворам проезжаем и смотрим, контролируем - убирают или нет, - рассказывает аким города Жаксылык Омар.

Но люди утверждают, что делегация чиновников до поселка пока не доехала, им есть что показать. А ведь Шыгыс пять лет назад отнесли к черте города.

По словам местных жителей, мусор не вывозят. Урн и контейнеров нет. Поселок будто брошенный. Плюс ужасная дорога.

Но все могло бы быть иначе уверен председатель комитета местного самоуправления, если бы люди сами следили за порядком и вовремя платили коммунальным службам.

Долг по воде 500 тысяч, по вывозу мусора - 3 миллиона 200 тысяч. Улицы убираем за счет коллектива школы учителей и детского сада, само население очень пассивное. Каждый год мы получаем саженцы, им раздаем и садим, но коровы у них съедают свои же насаждения или и соседние, на дачах. В этом плане они очень недисциплинированный народ, - говорит директор филиала комитета местного самоуправления №11 Ерсеит Нуралдинов.

А дисциплины нет потому что спросить не с кого, уверены люди и просят назначить им вновь, как раньше поселкового акима. Причем обязательно из местных жителей. Чтобы и в акимате защищал интересы людей, и добивался решения проблем. Сейчас одна из самых острых общественный транспорт. Маршрутки ходят сюда не регулярно и часто ломаются. Поэтому добираться на работу или на учебу местным жителям зачастую приходится автостопом.

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