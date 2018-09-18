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Запросы в китайском Google привяжут к телефонным номерам

Фильтроваться будет весь неугодный правительству контент.

Фото : SecurityLab18 сентября 2018, 00:20

История запросов в поисковом приложении Google для Китая будет привязана к личным номерам телефонов пользователей. Так местным властям будет проще легче отслеживать запросы, совершаемые конкретными людьми. Об этом пишет The Intercept со ссылкой на собственные источники, видевшие прототип новой программы для Android, сообщает Вести.Ru.

О секретном проекте Google под рабочим именем Dragonfly стало известно в начале августа. Как сообщали СМИ, спецверсия поисковика будет блокировать любые ресурсы, признанные цензурными органами Китая как нежелательные. Вместо них в выдаче будут показываться пустые страницы. В частности, новая программа Google спрячет ссылки про события на площади Тяньаньмэнь, где в 1989 году была жестоко подавлена студенческая демонстрация.

Фильтроваться будет весь неугодный правительству контент. В черный список, например, войдут "права человека", "студенческие протесты" и "нобелевская премия" — ключевые слова, по которым в международной версии Google отображается информация о правозащитнике и лауреате Нобелевской премии Лю Сяобо.

Помимо привязки поисковых запросов к телефонным номерам, в Dragonfly одни источники данных будут заменены другими. По сведениям издания, Android-приложение "жестко запрограммировано" на то, чтобы информация о результатах, касающихся прогнозов погоды или уровня загрязнения воздуха, бралась из источников, одобренных властями Китая.

В Google существование Dragonfly не подтверждают. Ранее представители компании заявляли, что она ведет "исследовательскую" работу и "находится вдалеке от запуска поискового продукта" в Китае.


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