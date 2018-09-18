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Обменные пункты начнут продавать золотые слитки

В обменных пунктах стоимость золота будет ниже, нежели в банках.

Фото : Vashkamen.com18 сентября 2018, 07:35

Обменные пункты готовятся к реализации золотых слитков. Купить или продать драгоценный металл в обменниках можно будет уже до конца этого года, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Сейчас слитки реализуют только в банках второго уровня. При этом в обменных пунктах стоимость золота будет ниже, нежели в банках, сообщили специалисты. Налоги и комиссии на операции с золотом взиматься не будут ни с владельцев обменников, ни с покупателей. Сейчас золотые слитки весом 10, 20, 50 и 100 граммов продаются по цене 15 тысяч тенге за грамм.

- Цена на золото будет ниже, чем в банках второго уровня. И также обменные пункты будут скупать золотые слитки по цене выше, чем в банках второго уровня. Как сейчас, например, ситуация с долларом США: в частных обменных пунктах курс дешевле, если вы хотите купить, если хотите сдать, то обменные пункты купят у вас валюту дороже, чем банки второго уровня, - сказал президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Аршын Галымбаев.


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