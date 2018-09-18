11 фактов о Magnum
За одиннадцать лет работы компании количество магазинов "Magnum" значительно выросло.
Фото : Magnum Cash & Carry18 сентября 2018, 09:32
Крупнейшей развивающейся торгово-розничной сети "Magnum Cash & Carry" исполнилось 11 лет.
Компания была основана 14 сентября 2007 года, именно тогда и был открыт первый магазин "Magnum". Основной деятельностью является реализация товаров широкого потребления.
За одиннадцать лет работы компании количество магазинов "Magnum" значительно выросло. Так, в семи городах Казахстана успешно функционирует уже 36 торговых комплексов.
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