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11 фактов о Magnum

За одиннадцать лет работы компании количество магазинов "Magnum" значительно выросло.

Фото : Magnum Cash & Carry18 сентября 2018, 09:32

Крупнейшей развивающейся торгово-розничной сети "Magnum Cash & Carry" исполнилось 11 лет.

Компания была основана 14 сентября 2007 года, именно тогда и был открыт первый магазин "Magnum". Основной деятельностью является реализация товаров широкого потребления.

За одиннадцать лет работы компании количество магазинов "Magnum" значительно выросло. Так, в семи городах Казахстана успешно функционирует уже 36 торговых комплексов.


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