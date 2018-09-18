Новый аким рассказал, как будет застраиваться Астана

До 2023 года в столице планируется построить 121 км дорог, 2 транспортные развязки, 3 моста, 1 путепровод, 1 тоннель и завершить кольцевую дорогу.

На заседании правительства РК новый аким Астаны Бахыт Султанов проинформировал о работе по компактной застройке Астаны на 2019-2023 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Акиматом разработан Комплексный план по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы, который согласован с заинтересованными государственными органами. Оптимизированы границы территории освоения с 25,7 тысяч га до 15,4 тысяч га и определены 5 перспективных зон застройки (аллея Мынжылдык и ЖД вокзал «Нұрлы жол»; проспект Мангелик Ел; западнее проспекта Туран; южнее поселка Тельмана; реновация района улицы Асан Кайгы)», - рассказал он.

По его словам, за счет миграции населения и роста рождаемости ожидается увеличение численности населения ежегодно в среднем на 2,5% - порядка 1 млн 500 тысяч человек к 2023 году, к 2030 году планируется достичь порядка 2 млн человек.

«По прогнозу, к 2023 году ВРП столицы увеличится на 70% и превысит 10 трлн тенге, при увеличении ежегодных темпов роста экономики с 4% до 6%. Кроме того, более чем на 37% вырастет количество субъектов малого и среднего бизнеса, превысив отметку в 216 тысяч единиц. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте к 2023 году вырастет до 57%. Ожидаемые темпы роста экономики и налогооблагаемой базы обеспечат увеличение собственных доходов местного бюджета на 43,7% до 355 млрд тенге», - пояснил он.

Вместе с тем, ежегодные поступления в республиканский бюджет от Астаны вырастут на 14%, с 823 млрд тенге в 2018 году до 940 млрд тенге в 2023 году.

«При этом в ближайшие 5 лет на развитие столицы будет вложено порядка 6 трлн тенге частных инвестиций. Таким образом, на 1 тенге госинвестиций будет вложено 4-5 тенге частных. В свою очередь это будет способствовать расширению социальной и инженерной инфраструктуры, а также росту жилищного строительства. Активная застройка территорий обеспечит ввод до 2023 года около 10 млн кв.м. жилья», - отметил градоначальник.

Также с учетом ежегодного роста уровня автомобилизации на 8-9%, до 2023 года планируется построить 121 км дорог, 2 транспортные развязки, 3 моста, 1 путепровод, 1 тоннель и завершить кольцевую дорогу. По его данным, формирование транспортного каркаса позволит предотвратить вероятность возникновения транспортного коллапса на дорогах столицы и разгрузить на 50% основные магистрали города.

Ксения Давыдова, Астана

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