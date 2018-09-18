Назначен советник министра культуры и спорта

Им стал Бауыржан Қарагызулы.

Бауыржан Қарагызулы назначен советником министра культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Бауыржан Қарагызулы родился 17 ноября 1982 года. Талантливый поэт-новатор Казахстана, победитель более 25 международных, республиканских, областных и городских литературных конкурсов.

В 2006-2008 гг. – двухкратный лауреат и обладатель приза Гран-При фестиваля творческой молодежи "Шабыт", который прошел при поддержке Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева и ЮНЕСКО.

В 2009 г. – победитель литературного конкурса "Туған тілім – тірегім".

В 2010 г. – обладатель Гран-При поэтической мушайры "Әлемге әйгілі - Астана", обладатель специальной премии имени Сейдоллы Байтерекова.

В 2011 г. – обладатель Гран-При международного конкурса, объединяющего казахскую молодежь, "Жырым саған, Атажұрт!", который прошел при IV съезде Всемирных казахов. В 2011 г. – обладатель медали "Патриот Казахстана" за внесенный труд развитию города Астана – столицы Республики Казахстан и лучшую поэзию. В 2011 г. – победитель І республиканского фестиваля имени Магжана Жумабаева, приуроченного к двадцатилетию независимости Республики Казахстан – "Қазақ елі, бір ауыз сөзім саған".

В 2012 г. – был удостоен звания "Жас дарын" в молодежном конкурсе Акмолинской области "Табысты қазақстандық - 2012".

В 2013 г. – победитель поэтического конкурса, приуроченного к 150-летию народного акына-импровизатора Иманжусупа Кутпанова.

В 2014 г. – обладатель государственной стипендии Республики Казахстан.

Работал корреспонедтом республиканской газеры "Алаш үні"; руководителем группы корреспондентов, ответственным секретарем, заместителем главного редактора журнала "Астана"; заместителем главного редактора журнала "Кітап патшалығы" при Нацонильной академической библиотеке РК; директором ГУ "Система информационная библиотека" в г.Кокшетау; руководителем "Әдебиет порталы" АО "Қазконтент"; генеральным директором "Мәдениет порталы"; директом Астанинского филиала Союза писателей Казахстана, секретарем Совета молодых поэтов и писателей при министерстве культуры и спорта РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!