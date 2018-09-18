Татарстан перенимает опыт Актюбинской области по развитию мясного кластера

По объемам валовой продукции сельского хозяйства Республика Татарстан занимает 3 место в РФ.

Актюбинскую область с рабочей поездкой посетила делегация Республики Татарстан. В ее состав вошли руководители государственных органов, муниципальных районов и крупных агропромышленных предприятий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Основная цель визита – изучить опыт работы Актюбинского мясного кластера, созданного на базе ТОО «Актеп». Сегодня предприятие занимается разведением племенного скота, имеет откормочную площадку на 11 000 голов КРС и мясоперерабатывающий комплекс мощностью более 7200 тонн продукции в год.

Сегодня кластер сотрудничает с 350 крестьянскими хозяйствами по всей области. Партнерство является очень выгодным для простых фермеров, которые получили возможность, не привлекая огромных финансовых средств, успешно расширяться, пополнять маточное поголовье и улучшать породу скота, иметь постоянный рынок сбыта произведенного ими мяса, излишков заготовленных кормов и т.д.

Во вторник, 18 сентября, аким области Бердыбек Сапарбаев и Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков провели встречу с главой делегации, заместителем Премьер-Министра - министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым.

- Актюбинская область и Республика Татарстан эффективно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере. В частности, в текущем году в рамках проекта «Бакытты бала» впервые наши школьники смогли отдохнуть и получить знания в сфере цифровых технологий в Казани. Однако нам следует развивать отношения и в торгово-экономической сфере. У нас много отраслей для сотрудничества, особенно в области сельского хозяйства, - подчеркнул Б. Сапарбаев.

В свою очередь Марат Ахметов поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и возможность ознакомиться с работой ТОО «Актеп».

- В Москве нам рассказывали об уникальном опыте создания мясного кластера в Казахстане, в частности в Актобе. По рекомендации наших партнеров решили приехать. После ознакомления, могу сказать, что Актюбинский мясной кластер, это не просто бизнес-проект, это очень серьезный социальный проект, поскольку у кластера, кроме собственной переработки, площадки откорма, есть 350 партнеров – крестьянских хозяйств. Этот проект нам очень интересен. Теперь, учитывая опыт государственной поддержки Казахстана, будем прорабатывать такие же пилотные проекты в Татарстане, - отметил М.Ахметов.

Отметим, Татарстан является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации. По объемам валовой продукции сельского хозяйства Республика Татарстан занимает 3 место в РФ.

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