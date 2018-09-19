90-летнюю россиянку осудили онлайн в Астане

Процесс проходил с соблюдением всех процессуальных норм с участием адвоката, прокурора и представителей уполномоченного органа - инспекторов миграционной службы.

В специализированном межрайонном административном суде Астаны рассмотрено административное дело в отношении 90-летней гражданки России посредством видеоконференции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установлено в суде, гражданка РФ приехала в Казахстан к детям и внукам, затем заболела и слегла. По истечении 35 календарных дней она не смогла прийти в миграционную службу для регистрации, тем самым нарушила законодательство Казахстана в области миграции населения.

"После, дочь Х. обратилась с ходатайством о проведении виртуального заседания в связи с ухудшением состояния здоровья матери и неспособности самостоятельно передвигаться, поскольку мать желает быть похоронена в России. Процесс проходил с соблюдением всех процессуальных норм с участием адвоката, прокурора и представителей уполномоченного органа - инспекторов миграционной службы", - сообщили в суде.

Выяснив обстоятельства дела, заслушав заключение прокурора, просившего признать необходимым факт правонарушения и назначить взыскание в виде административного штрафа, суд назначил пожилой женщине штраф в размере 15 МРП и, с учетом престарелого возраста, а также состояния здоровья, суд снизил сумму штрафа на 30 процентов.

Постановление не вступило в законную силу.

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