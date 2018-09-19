Перуашев отметил недостатки представленного правительством бюджета

Депутат отметил, что правительством превышаются ранее утвержденные расходы бюджета, что влечёт увеличение трансферта из Нацфонда с 6,3 до 6,75 трлн тенге.

Предложения правительства в республиканский бюджет в ряде случаев не соответствуют Концепции бюджетной политики. Об этом заявил Азат Перуашев, представляя на заседании Комитета по экономической реформе проект заключения о республиканском бюджете на 2019-21 г.г., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фракции «Ак жол».

Депутат отметил, что правительством превышаются ранее утвержденные расходы бюджета, что влечёт увеличение трансферта из Нацфонда с 6,3 до 6,75 трлн тенге. В этой связи руководитель фракции «Ак жол» напомнил, что принятой ранее Концепцией бюджетной политики было, напротив, предусмотрено снижение гарантированного трансферта из Нацфонда.

Кроме того, в проект бюджета правительство заложило дефицит бюджета в 2019 году в размере 1,5% к ВВП, тогда как Концепцией бюджетной политики установлен предел в размере 1%. Также нарушается и утвержденный уровень не-нефтяного дефицита, который запланирован в размере 7,7% к ВВП вместо7,1%.

«Понятно, что увеличение расходов произошло в связи с реализацией крупных госпрограмм, но правительству для покрытия этих расходов нужно работать над ростом экономики и увеличением доходов в бюджет, а не идти по самому лёгкому пути, растрачивая деньги будущих поколений», - сказал Перуашев.

Он также отметил, что одновременно с увеличением расходов из Нацфонда, парадоксальным образом нарастает и внешний долг Казахстана. По мнению «акжоловцев», если правительство и нацкомпании предпочитают брать в долг за рубежом, то нужно сокращать расходы Нацфонда. В этой связи

А.Перуашев привел данные Счетного комитета: суммарный внешний долг РК в 2017 году достиг 96,2 % к валютным активам Нацфонда - фактически, мы должны столько же, сколько накопили. Правда, в июле т.г. были внесены изменения по методике определения внешнего долга, в результате новый показатель составил 66,8%. Однако этот подход не нашёл поддержки депутатов.

«Вместо принятия реальных мер, госорганы манипулируют цифрами. Но суть проблемы от этого не меняется», - отметили в «Ак жоле».

Перуашев остановился и на вопросах эффективности проводимой экономической политики. Так, согласно прогнозам правительства, в 2019-2023 года ожидается рост кредитования БВУ с 13 590 млрд тг (2018 г.) - до 15 240,7 млрд тг (2019 г.)

Однако «то, что сегодня нам преподносят как рост, на самом деле может стать лишь восстановлением прошлогоднего уровня, и то неполным» - в начале 2017 г. ссудный портфель БВУ составлял 15 510 млрд, упав затем сразу на 12,4%.

Но и в этом случае остаётся открытым вопрос структуры кредитов: по сведениям НПП, около 40% бизнеса испытывают проблемы с получением кредитов. С этим не спорит и сам Нацбанк, по информации которого 30% предприятий Казахстана находятся в критическом положении; а по данным СМИ в I полугодии 2018 года было ликвидировано 8,2 тыс. компаний – в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Это вызвано недостаточным кредитованием бизнеса, вложением БВУ полученных от государства средств в государственные же ценные бумаги и переносом акцентов в сферу потребительского кредитования.

«Получается, мы отказываем в кредитах отечественным предпринимателям, зато через потребительские кредиты финансируем зарубежных производителей», - констатировал депутат и призвал правительство и Нацбанк решить обозначенные вопросы.

Кроме того, А.Перуашев выразил сомнения в «завышенной оптимистичности» ряда показателей, таких как рост собираемости налогов, где немалую роль играют рост цен и искусственное раздувание оборотов предприятий вследствие «ползучей девальвации».

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