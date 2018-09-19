От 65 тысяч: Депутаты рассказали о своих пенсиях

Если у человека 25-30 лет выслуги, то пенсия позволяет не шиковать, но при этом жить достойно.

В Мажилисе Парламента РК работают депутаты разных возрастов, есть и такие, кто уже вышел на пенсию, но продолжает трудиться. В свете пристального интереса к работе народных избранников и актуальности этой темы журналисты поинтересовались у некоторых мажилисменов, каков размер их пенсии и довольны они ей, передает корреспондент Zakon.kz.

"Я получаю пенсию в передах 110 тысяч тенге. Конечно, я работающий пенсионер. А так цены растут, мы неоднократно об этом говорим, что усилия государства они очень большие, но нам надо решать проблему посредников", - сказал Тургун Сыздыков, добавив при этом, что его пенсия "пока его удовлетворяет".

Аналогичный вопрос прокомментировал бывший глава Счетного комитета и ныне мажилисмен Омархан Оксикбаев. Он назвал точную сумму своих пенсионных выплат.

"У меня пенсия 65 тысяч 135 тенге. Я ею доволен (смеется). У меня 47 лет госслужбы, из них почти 20 лет политической службы. Я думаю, что это несправедливо. Каждому по труду должно быть. И шахтерам, и всем", - подчеркнул он.

Также О. Оксикбаев ответил на то, почему высокопоставленные чиновники правоохранительных органов и судьи получают пенсию гораздо выше.

"Конечно, когда мы принимали закон, учитывали особенности: риск, подверженность опасности. Но сегодняшние реалии таковы, что, по моему мнению, у нас там есть немного перегиб", - полагает он.

Больше всех с журналистами был откровенен вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко. Он признался, что ему импонирует забота государства о военных.

"Вследствие заботы о военнослужащих и специальных службах сотрудники получают пенсию достаточно солидную. Хочу сказать, что если у человека 25-30 лет выслуги, она позволяет не шиковать, но жить очень достойно", - уточнил замглавы палаты.

Также он назвал свой заработок.

"Под миллион вместе с пенсией получаю. Я понимаю, что госслужащие: и министры, и депутаты, и председатели комитетов - у них первоначальная пенсия где-то порядка 70 тысяч тенге. Работая в сверхнапряженных условиях, тот, кто думает министрам работать легко, тот заблуждается. Мы же любим сравнивать наши пенсии с Германией, а при этом нужно сравнивать и экономику, и результативность хозяйственной деятельности", - аргументировал В. Божко.

На возражения по поводу маленьких пенсий шахтеров вице-спикер ответил, что они "в два-три раза больше получают", чем госслужащие.

"Шахтеры у нас получают худо ли бедно, это не госслужащие, они в два-три раза больше получают. У них и накопительная составляющая, пенсионные накопления у них достаточно заметные", - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!