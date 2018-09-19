О более чем двукратном росте зарплат госслужащих рассказал Шпекбаев

Переход к новой системе оплаты труда будет напрямую зависеть от результатов оптимизации - Алик Шпекбаев об исполнении поручения Главы государства

На встрече с активом Жамбылской области председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о мерах по внедрению новой системы оплаты труда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Алик Шпекбаев особое внимание акцентировал на внедрении новой системы оплаты труда государственных служащих на основе факторно-балльной шкалы и бонусов. Он отметил позитивный эффект от более чем двукратного роста зарплат сотрудников и сокращения разницы в оплате труда между центром и регионами - с 70% до 10%, в результате чего в 3 раза вырос конкурс на место. На сегодняшний день вместо двух кандидатов на одну вакантную госдолжность приходится шестеро.

Как отметил глава АДГСПК, при высоких показателях эффективности, служащие смогут рассчитывать на бонус в размере годовой зарплаты, а это хорошая возможность оформить ипотеку или приобрести автомобиль.

"Следуя принципу "начни изменения с себя", Агентство сегодня выступает драйвером оптимизационных процессов в госаппарате. К примеру, если мы централизуем рутинные кадровые процессы всех госорганов, оптимизация по прогнозу охватит около 4600 единиц с ежегодной экономией в 5,5 млрд. тенге", - сказал глава Агентства.

Также Алик Шпекбаев рассказал о практике централизации вспомогательных служб и создании Общего центра обслуживания по кадровому делопроизводству.

"Теперь наш кадровик эффективнее в 14 раз. Благодаря информационной системе "Е-қызмет" вместо 30 человек он обслуживает более 400. До конца года в центр будет передана функция по начислению заработной платы. Кроме того, централизованы госзакупки и юридическая служба", - отметил он.

Председатель Агентства в качестве примера привел оптимизацию Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК.

По словам Шпекбаева, с учетом президентской надбавки и проведенной оптимизации офицеры центрального аппарата Нацбюро, вместо 232 тысяч тенге будут получать 410 тысяч, а территориальных департаментов – около 350 тысяч вместо 152.

Также он рассказал о том, что благодаря комплексу мер было изменено соотношение руководителей к исполнителям. Если раньше этот показатель составлял 1:2, то после оптимизации – 1:7.

"Коллеги, я неспроста так подробно рассказываю вам об оптимизации Агентства и Нацбюро. У вас должно быть четкое понимание, что переход к новой системе оплаты труда будет напрямую зависеть от результатов оптимизации. В будущем каждый государственный орган, в том числе акимат Жамбылской области, сможет внедрить апробированные подходы. Для этого у вас имеются необходимые резервы, в том числе вакансии», - особо подчеркнул Алик Шпекбаев.

В настоящее время готовность осуществить переход с 1 октября на новую систему за счет внутренних резервов выразили акиматы городов Алматы и Шымкент.

Говоря о цифровизации госуслуг Шпекбаев отметил, что их форсированный перевод в электронный формат позволил на 3/4 минимизировать бытовую коррупцию.

"Что касается интеграции информационных систем, она уже составляет более 30%. За 8 месяцев нашей совместной работы с министерством информации и коммуникаций было интегрировано в 2,5 раза больше баз данных, чем за прошлые 10 лет. Наша основная цель – полный переход к онлайн-услугам как ключевой фактор искоренения бытовой коррупции", - сказал Шпекбаев.

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