Видео погони за полицейским авто в Актобе появилось в Сети

В полиции подтвердили, что такой случай имел место.

В социальных сетях появилось видео погони за полицейской "Нивой" в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Судя по видеозаписи, водитель совершил столкновение с другим автомобилем и попытался скрыться с места происшествия. Авторы ролика записали погоню на камеру телефона. Они остановили авто и заставили выйти водителя.

"Стой, ты машину ударил, остановись! Закрывай машину и иди пешком, мы отдадим ключи дежурному. Это для твоей же безопасности", - обратились преследовавшие к мужчине, который затем ушел в сторону автобусной остановки.

На кадрах видно, что у водителя "Нивы" затуманенный взгляд. Находился ли он в неадекватном состоянии, не известно.

Руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ербулат Саркулов прокомментировал изданию "Timeskz" видео и подтвердил, что такой случай действительно имел место, а мужчина работает в полиции.

- В какой должности и сколько ему лет, я сказать не могу. Расследование будет длиться от 10 дней до месяца. Пока он продолжает работать в органах. Пьяный он был или нет, сказать уже невозможно.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Видео: "Черный список Актобе"/ ВКонтакте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!