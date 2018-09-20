Форум проходит под руководством акима области.

28 сентября в Туркестане пройдет первый инвестиционный и туристский форум международного масштаба.

Топовые инвесторы стекутся в Туркестан уже 28 сентября 2018 года, чтобы оценить свои возможности на открытой дискуссии Международного инвестиционного и туристского форума 2018. Первый Форум Туркестанской области международного масштаба пройдет под девизом «Древний Туркестан – Новые возможности». 19 июня 2018 года Глава государства подписал Указ, согласно которому Туркестан стал областным центром. Данные изменения безусловно положили старт для интенсивного развития целого региона.

"Это уникальное событие в мире отечественного бизнеса. В рамках форума ожидается визит более 250 иностранных гостей по инвестиционному блоку: частные инвесторы, представители международных транснациональных компаний, руководители инвестиционных фондов, финансовых институтов и банков", - говорит заместитель акима Туркестанской области Ербол Тасжуреков.

Эксперты отмечают, что внушительный объем инвестиций будет направлен именно в туризм. По итогам 2017 года количество туристов посетивших Туркестан составило 1,2 млн человек (рост на 57,2%). А в первом полугодие 2018 года число посетителей города составило более 700 тыс. человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 60%.

Форум проходит под патронажем акима Туркестанской области К.Ж. Туймебаева, именно в рамках данного мероприятия мы надеемся на раскрытие главной информации, о том как будет развиваться Туркестанская область и какие ключевые экономические вопросы стоят перед областью.

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