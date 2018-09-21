Уят на аллее: в Алматы очевидец снял на видео половой акт
Видео было направлено в ДВД Алматы.
Фото : кадр видео21 сентября 2018, 13:56
В Интернете появилось видео, на котором парочка занимается сексом на улице, передает Zakon.kz.
Как сообщает автор видео, откровенная сцена была снята в Алматы на аллее по ул.Пушкина. Причем происходит все на виду прохожих, декоративный кустарник никак не закрывает парочку.
Многие комментаторы предположили, что женщина либо сильно пьяна, находится без сознания, либо вовсе мертва, и осудили автора видео, который вместо того, чтобы снимать, должен был вызвать полицию.
Видео было направлено в ДВД Алматы.
Видео: Андрей Андреев/Facebook
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