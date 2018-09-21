В Казахстане впервые кастрируют педофила с помощью химии

В настоящее время в регионе проходят организационные мероприятия по проведению первой процедуры.

Туркестанская область готовится к проведению первой химической кастрации, применяемой к педофилам, сообщили Sputnik в министерстве здравоохранения Казахстана.

На проведение мероприятий по подавлению полового влечения в текущем году было выделено 9,5 миллионов тенге (27 тысяч долларов). На одного пациента для проведения процедуры Минздрав тратит в среднем 125 тысяч тенге (350 долларов).

Отметим, что применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда.

Глава государства Нурсултан Назарбаев в 2016 году подписал большой пакет поправок в законодательство, которые были направлены на защиту прав ребенка. Часть норм, в их числе — химическая кастрация, вступила в силу с 1 января 2018 года. Процедура может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

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