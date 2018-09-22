В Акмолинской области подвергли критике получателей субсидий

У акима области накопилось немало вопросов к сельскохозяйственным предприятиям.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин ознакомился с ходом уборочных работ в зерносеющих регионах - Есильском, Жаксынском и Жаркаинском районах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Глава региона встретился с активами районов, обсудил вопросы осенней уборочной кампании, эффективного использования сельскохозяйственных земель и др.

Как оказалось, у акима области накопилось немало вопросов к сельскохозяйственным предприятиям этих районов, которые не оправдывают надежд и средств, вложенных в их развитие государством. Его не устраивает отрицательная динамика налоговых отчислений, демонстрируемая сельхозниками региона, на поддержку которых только в этом году было выделено более 29 млрд.тенге.

О том, что сделать, чтобы переломить ситуацию, шел прямой и обстоятельный разговор.

Сегодня в ряде регионов сложилась парадоксальная ситуация. Большая часть сельхозпредприятий, получая существенные суммы субсидий, платят мизерные суммы налогов. Например, в Есильском районе ТОО «Алиби - Есиль» получено субсидий на 250 млн. тенге, при этом оплачено налогов всего 3,5% от суммы субсидий. На предприятии трудятся 17 человек. Получается, они обрабатывают 31 тыс. га пашни и пастбищ при зарплате всего 19 тыс. тенге. ТОО «Московское» располагает 19 тыс. га пашен и пастбищ, а в штате вообще не числятся работники. Такая же ситуация в ТОО «Агрофирма Жана Жер», имеющем более 36 тыс. га пашен и пастбищ.

Таких предприятий по Есильскому району 16, также есть работодатели, показывающие количество работников 1-2 человек, при этом фонд заработной платы ноль.

Есть проблемы в отчислении налогов в бюджет государства от доходов. Многими хозяйствами при получении немаленьких средств господдержки в виде субсидий осуществляется мизерная сумма налоговых отчислений. Например, в Есильском районе КХ «Виктория», ТОО «Компания Орион плюс», ТОО «СХП Каракольский», в Жаксынском районе КХ «Алтын», ТОО «Подгорное 1», ТОО «Запорожье» и в Жаркаинском районе КХ «АТА 1», ТОО «Жаркаинская Нива», ТОО «Темирлан» сумма отчислений в бюджет варьируется от 0,4% до 15% от объема полученных субсидий.

Вывод один, в данных предприятиях имеет место нелегальный найм работников, заработная плата выплачивается в обход действующему законодательству Республики Казахстан. Недополученные с «теневых» зарплат налоги и отчисления – это прямые потери бюджета, уменьшение финансирования социальных программ, сокращение средств для увеличения пенсий и пособий и т.д.

- У меня вопросы по налогам, заработной плате и рациональному использованию земли. Мы все рассматриваем, сколько район сам зарабатывает, как им помогаем из республики и областного бюджета. Я сравниваю цифры последних двух лет и вижу такую картину. Всего целевых трансфертов на район в 2017 году было выделено 476 млн. тенге, в 2018 году эта сумма составила почти 1 млрд. 200 млн. тенге, то есть, почти в 2,5 раза больше. Из областного бюджета в прошлом году было выделено 450 млн. тенге, в 2018 году - 760, это уже рост более чем в полтора раза. Мы стараемся хорошо помогать Есильскому району, и думаю, мы вправе ожидать, чтобы район тоже вносил свою лепту в развитие экономики области. Но, к сожалению, этого не происходит. Еще раз повторюсь - если государство помогает, то, соответственно, оно ждет равноценную отдачу.

Руководитель департамента государственных доходов по этому поводу сообщил об использовании субсидий на нецелевые нужды.

- Получается, в то время как субсидии должны использоваться только на целевые нужды, у нас некоторые умудряются на них купить себе джип, зарплату выплачивать, а рост производства у предприятия, получившего помощь, не наблюдается. В мировой практике такие действия считаются тяжелым преступлением, предусматривающее уголовное наказание, - подчеркнул руководитель Департамента государственных доходов по Акмолинской области Т. Ошакбаев, глядя на присутствующих получателей субсидий, и не зря.

Глава области предупредил, что для решения этих вопросов будут приниматься самые жесткие меры.

- Мы с департаментом государственных доходов объясняли, предупреждали сельхозтоваропроизводителей о необходимости исполнения налоговых обязательств. На данный момент по каждому сельхозтоваропроизводителю района у нас есть информация. Мы провели анализ, и теперь будем двигаться более жестко и решительно в этом направлении. Этот вопрос поручаю отработать акиматам районов и департаменту государственных доходов. Каждый должен понимать - чем больше будет поступать налогов в бюджет, тем больше возможности благоустраивать район, налаживать инфраструктуру - заявил аким области.

Такую мысль Малик Мурзалин доводил до руководителей сельхозформирований.

- Размер среднемесячной заработной платы - это не просто цифра, это показатель уровня жизни жителей района. И если в сравнении с соответствующим периодом прошлого года в Есильском районе среднемесячная заработная плата уменьшилась на 16 тыс. тенге, значит жители района стали жить хуже, - заслушав «оптимистичные» отчеты, глава региона подвел итоги.

К слову, аким области отметил и лучшие предприятия, работающих на благо региона. В том же Есильском районе выше среднего объема по району поступило налогов от ТОО «Агрофирма Каракол», ТОО «Тней Агро», ТОО «Ново-Приречное», по Жаркаинскому району - ТОО «Державинская агропромтехника», ТОО «Жер 1», ТОО «АБС Жарколь», в которых сумма налогов колеблется от 230 до 431 %. В Жаксынском районе хорошие показатели платежа налогов демонстрируют ТОО «Жана Жол», ТОО «Золотая Нива», ТОО «Айбат», ТОО «Тугел-С».

По итогам обсуждения вопроса налогообложения аким области дал ряд конкретных поручений ответственным лицам, где акцентировал их внимание на выявлении таких предприятий и принятии соответствующих мер.

Кроме того, во главу угла в работе на земле глава региона поставил ответственность за рациональное использование земли, подчеркнув, что нужно работать с собственниками земель, которые не используют участки по назначению. С каждого работающего на земле отныне будет конкретный спрос за отдачу.

- В очередной раз говорю, что у нас нет цели забрать землю. Наша работа организовать деятельность сельхозформирований так, чтобы они эффективно использовали землю. Есть поручение Главы государства по рациональному использованию земель. Если кто-то взял эту землю, он должен там либо сеяться, либо скот держать и платить налоги. Поэтому будем жестко пресекать нарушения, - резюмировал Малик Мурзалин.

Своему заместителю, областным управлениям, акимам районов поручил навести порядок в этом вопросе в максимально короткие сроки.

Наряду с этим, аким области посетил социальные объекты - центральный стадион, казахскую школу в Есильском районе, общежитие для молодых специалистов, Дом культуры, возведенным на средства мецената, директора ТОО «Костычево» Б. Кабжанова в Жаркаинском районе. Побывал глава региона и в спортивной школе им.Т.Уалиева в Жаксынском районе.

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