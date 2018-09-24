В Казахстане после введения новых правил закрылась треть оружейных магазинов

После принятия поправок в закон, одному казахстанцу разрешается регистрировать на себя 4 единицы огнестрела.

В Казахстане закрылась треть оружейных магазинов - подсчитали в профильной ассоциации "Корамсак", сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Причина в новых правилах закона по противодействию терроризму. Он запрещает размещение таких торговых точек в жилых домах. Бизнесмены, свернувшие свое дело, сдали весь арсенал на хранение в правоохранительные органы.

Боевой арсенал перевели в другое здание. Еще одно новшество, хотя таковым по сути оно не является, поскольку эксперимент был ранее, касается ограничения числа зарегистрированного оружия на одного человека. Эту меру специалисты называют бессмысленной.

До принятия новых правил в стране действовали 103 оружейных магазина. 35 процентов из них на сегодняшний день, по примерным подсчетам экспертов, полностью закрылись либо прекратили деятельность по продаже оружия. Предприниматели вернули свои товары поставщикам. Но, большую их часть сдали на временное хранение правоохранительным органам.

После принятия поправок в закон, одному казахстанцу разрешается регистрировать на себя 4 единицы огнестрела – 2 гладкоствольного и 2 нарезного. Ранее установленный лимит допускал хранения 10 единиц оружия.

Между тем общественники чаще стали выступать с предложением разрешить казахстанцам носить оружие для самообороны. Об этом заговорили после череды нападений в Алматы. Некоторые активисты предложили вооружать население травматикой. Но бывшие силовики категорически против этой инициативы.

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