Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Атырау задержали налетчика на отделение почты

Преступник похитил 1 миллион тенге.

Фото : svoboda.org24 сентября 2018, 13:16

В Атырау сотрудниками криминальной полиции ДВД области задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на отделение АО «Казпочта», сообщает zakon.kz.

"Налетчик в маске вошел в помещение и, угрожая кассиру пистолетом, открыто похитил из кассы порядка 1 миллиона тенге и скрылся. Благодаря принятым мерам полицейским удалось оперативно выйти на след преступника и задержать его. Им оказался местный житель, который дал признательные показания", - об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

По его словам, часть похищенных денег изъята. Проводится досудебное расследование по ст.192 ч.2 УК РК (Разбой).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты