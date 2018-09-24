В Атырау задержали налетчика на отделение почты
Преступник похитил 1 миллион тенге.
Фото : svoboda.org24 сентября 2018, 13:16
В Атырау сотрудниками криминальной полиции ДВД области задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на отделение АО «Казпочта», сообщает zakon.kz.
"Налетчик в маске вошел в помещение и, угрожая кассиру пистолетом, открыто похитил из кассы порядка 1 миллиона тенге и скрылся. Благодаря принятым мерам полицейским удалось оперативно выйти на след преступника и задержать его. Им оказался местный житель, который дал признательные показания", - об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев.
По его словам, часть похищенных денег изъята. Проводится досудебное расследование по ст.192 ч.2 УК РК (Разбой).
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