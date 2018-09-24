Насильника поймали солдаты нацгвардии в Усть-Каменогорске

Потерпевшую госпитализировали.

В Усть-Каменогорске войсковой наряд Национальной гвардии задержал подозреваемого в изнасиловании, передает Zakon.kz. со ссылкой на начальника пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК Багдата Амангельды.

Инцидент произошел на минувшей неделе. Около 22.00 час. на канал «102» ЦОУ УВД Усть-Каменогорска позвонила 20-летняя девушка и сообщила, что около 15.30 час. за гаражами по пр. Абая малознакомый парень, применив физическую силу, совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

"По принятой ориентировке войсковой наряд Национальной гвардии немедленно приступил к розыску подозреваемого. При патрулировании оказалось, что насильник находился недалеко от указанного в ориентировке адреса. Патрульно-постовой службой в составе начальника патрульной группы лейтенанта Ермека Уалиева и рядового Исламбека Толесинова был задержан гражданин Ш., 1995 г.р.", - сообщил Багдат Амангельды.

В момент задержания подозреваемый был пьян, он признался в совершенном преступлении. Потерпевшая опознала обидчика.

"Гвардейцы вызвали скорую помощь, потерпевшую осмотрели и госпитализировали в 1 городскую больницу. Войсковой наряд воинской части 5518 доставил подозреваемого в Ульбинский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Начальник патрульной группы лейтенант Ермек Уалиев и рядовой Исламбек Толесинов представлены к поощрению правами вышестоящего командования", - резюмировал начальник пресс-службы РгК «Шығыс».

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