Теплые остановки за 11 миллионов тенге меняют на новые в Астане

Из плюсов: свободный Wi-Fi, система кондиционирования и обогрева, и даже туалеты.

Теплые автобусные остановки за 11 млн тенге, которые всего несколько лет назад появились в столице, уже меняют на новые, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Первые теплые остановки красного цвета презентовали в столице в 2015 году. Тогда астанчане были возмущены, что на каждую из них потратили по 11 млн тенге из бюджетных средств. Но теперь и эти павильоны власти решили заменить на новые, более современные.

Первый заместитель акима города Сергей Хорошун заверил, что старые теплые павильоны оставят только там, где они наиболее востребованы.

Сергей Хорошун – первый заместитель акима города:

"Однозначно, они должны остаться в городе, с учетом того, что были затрачены бюджетные средства. Такие перемены возможны без согласования маслихата? Они возможны в пределах одной бюджетной программы, если не затрачены бюджетные деньги".

На автобусных остановках нового дизайна горожане могут знакомиться с расписанием маршрутов и временем приезда транспорта. Из плюсов: свободный Wi-Fi, система кондиционирования и обогрева, и даже туалеты.

До конца года по городу будет установлено еще 55 таких теплых остановок европейского типа. Они будут построены возле школ, больниц, и других социальных объектов с большим потоком пассажиров.

Сергей Хорошун – первый заместитель акима города:

"На сегодняшний день из 55 остановок 25 - уже в городе, и 12 из них установлены. Не хватает около 200 млн тенге, которые необходимы для того, чтобы закрыть этот контракт. Даже при этом условии, независимо от того будут эти деньги или не будут выделены, остановки будут стоять".

Мнения астанчан разделились: одним замена остановок пришлась по душе, другие посчитали это пустой тратой денег.

В планах на следующий год установить около 200 теплых остановок нового образца. Но на эти цели акимат уже не выделит ни тиына, проект будет реализован за счет инвесторов. Каждый павильон обойдется бизнесменам от 4,5 до 6,5 млн тенге.

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