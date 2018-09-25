Шымбулак возглавил ТОП популярных курортов для горнолыжного отдыха в СНГ

В первой десятке также Алтайские Альпы в ВКО.

Шымбулак лидирует по популярности горнолыжных туров россиян в страны СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.

В первой десятке также Алтайские Альпы в ВКО.

Шымбулак в Казахстане, Гудаури в Грузии, Шахдаг в Азербайджане, Силичи в Беларуси, Цахкадзор в Армении, Чимган в Узбекистане, Каракол в Кыргызстане, Логойск в Беларуси, Туфандаг в Азербайджане и Алтайские Альпы в Казахстане составили первую десятку популярных для зимнего отдыха курортов стран СНГ.

По данным ТурСтат, на горнолыжных курортах ближнего зарубежья и стран СНГ планируют отдых в среднем на 7 дней зимой-2019. Туристический бюджет в Шымбулаке составит менее 100 долларов в сутки.

Дешевле всего зимний отдых обойдется в белорусских Силичах и Логойске, дороже всего - на Шахдаге и Туфандаге в Азербайджане.

Рейтинг составлен по результатам анализа турпоездок в зимний сезон-2018/19.

Топ-10 горнолыжных курортов стран СНГ:

Шымбулак, Казахстан

Гудаури, Грузия

Шахдаг, Азербайджан

Силичи, Беларусь

Цахкадзор, Армения

Чимган, Узбекистан

Каракол, Кыргызстан

Логойск, Беларусь

Туфандаг, Азербайджан

Алтайские Альпы, Казахстан

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