Сколько выручили с продажи билетов на второй бой между Головкиным и Альваресом

Всего было продано 16 732 билетов

СМИ стала известна сумма выручки от продажи билетов и платных телетрансляций (PPV) на второй бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (50-1-2, 34 КО), который состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада, выручка от продажи билетов составила 23 473 500 долларов. Всего было продано 16 732 билетов, еще 1 451 "квитка" отданы бесплатно.





Что касается платных трансляций, то ранее стало известно, что реванш Головкина и Альвареса сгенерировал порядка 1,1 миллиона PPV. Таким образом, выручка от их продажи составила не меньше 94 миллиона долларов при рекомендованной розничной цене в 84,95 доллара США.

По этим цифрам реванш уступает первому бою Головкина и Альвареса, который прошел в сентябре 2017 года также на T-Mobile и собрал 1,3 миллиона PPV, а выручка с продажи билетов составила 27 059 850 долларов - третий в истории бокса показатель. Тем не менее, реванш принес больше денег на PPV за счет более высокой цены телепередачи.При этом гарантированные гонорары и Альвареса, и Головкина за второй бой составили по пять миллионов долларов. По данным же президента WBC Маурисио Сулеймана, за реванш мексиканец гарантированно заработает 30 миллионов долларов, а казахстанец - 20 миллионов.

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