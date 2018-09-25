Свидетельство о рождении теперь можно заказать через телеграм-бот

Заказать свидетельство о рождении, оформить пособия по рождению ребенка и поставить его в очередь в детский сад стало еще проще.

Еще на две услуги расширен перечень доступных через телеграм-бот EgovKzBot государственных услуг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Правительства для граждан».

«Раньше посредством бота, запущенного АО "Национальные информационные технологии" было доступно 13 государственных услуг и сервисов: 7 видов наиболее популярных справок, проверка социального статуса и получение информации о размере базовой пенсионной выплаты, прикрепление к поликлинике, запись на прием к врачу и вызов врача на дом, а также бронирование очереди в ЦОН», - говорится в сообщении.

Теперь через бот можно узнать о ближайшем от вас ЦОНе и получить проактивные услуги по рождению ребенка.

Другими словами, заказать свидетельство о рождении, оформить пособия по рождению ребенка и поставить его в очередь в детский сад стало еще проще.

Для получения госуслуг через телеграм-бот необходимо зарегистрироваться в «Базе мобильных граждан», т.е. привязать свой номер телефона в Личном кабинете портала eGov.kz и осуществить запуск бота в мессенджере Telegram на своем гаджете.

Далее, с помощью отправки заранее определённых команд и подтверждения через SMS-код, можно запрашивать справки и информацию сервисов с возможностью их перенаправления на электронную почту пользователя.

С момента запуска с мая 2018 года через телеграм-бот портала eGov.kz казахстанцы получили почти 14 тыс. государственных услуг.

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