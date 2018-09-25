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Журналистку убили в Астане

Подозреваемый установлен, его ищут.

Фото : Новости-Азербайджан25 сентября 2018, 15:39

В Астане убили журналистку, передает Zakon.kz.

Как сообщается в соцсетях, журналистку Ирину Бекетову убили у подъезда дома. На месте не оказалось ее сумки.

"Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города, по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней местной жительницы. Приняты все меры к задержанию подозреваемого. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

От коллег Ирины стало известно, что преступление произошло накануне вечером. Она 10 лет проработала в газете "Железнодорожник Казахстана" и буквально 10 дней назад перешла работать в Nur.kz. У погибшей осталось 4 детей, один из них - с ограниченными возможностями, младшим двойняшкам по три года, мужа нет.

Коллеги женщины сейчас оказывают посильную помощь ее родителям, и собирают средства на похороны и материальную помощь. "Вы можете перечислить денежную помощь семье Иры! От всей редакции (прим.: "Железнодорожник Казахстана") сегодня я собираю деньги. Вот номер моей карты Каспи: 5169 4931 1585 7644 (Бакиева Маржан Сериковна). Спасибо!", - говорится в распространяемом сообщении.


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