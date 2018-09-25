Из них 30% - бюджетные средства. Остальные 70%, средства отечественного бизнеса - Кожагапанов.

Стоимость государственной программы развития туризма оценивается до 2 трлн тенге. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что при разработке проекта, ведомство изучает все три программы, существовавшие ранее в стране - 2003 года, 2006 года и концепцию 2016-2017 годов.

«Мы оцениваем данную госпрограмму, по разным оценкам от 1,5 трлн до 2 трлн тенге. Из них 30% - бюджетные средства. Речь идет о республиканском и о местном бюджете. Остальные 70%, а это порядка 1-1,3 трлн тенге, средства отечественного бизнеса», - сказал он.

Как пример желания бизнеса вкладываться в туристическую отрасль Кожагапанов привел Алаколь, где предприниматели готовы строить отели, развивать пляжную инфраструктуру.

Единственное, им инфраструктура: сети, канализация, вода и так далее. И как раз это, предусмотрено в программе.

«Какие этой программы от тех, что существовали ранее? На наш взгляд, самое главное это приоритезация. Если у предыдущих программ не было расставлено приоритетов, то сейчас мы четко имеем видение. Есть 60 объектов, которые являются туристический привлекательными, как для отечественного, так и для зарубежного туриста. У нас есть топ-10, которые потенциально могут привлечь дополнительно 10-12 млн туристов. Наша задача – сделать упор на инфраструктуру», - сообщил он.

Начали в министерстве с Алаколя. По их данным, рекреационная нагрузка курорта составляет не 1 млн человек (как сейчас), а 2,5-3 млн туристов.

«Это, вы понимаете, гораздо большее количество денег, которые могут заработать наши граждане. Так вот наша задача, чтобы была возможность принять эти 2,5-3 млн туристов. Тоже самое про нашу жемчужину – Боровое», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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