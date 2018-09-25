В Туркестанской области индийские компании инвестируют в птицеводство

Глава региона отметил, что в области есть все возможности для развития сельского хозяйства.

Сегодня аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с представителями индийской компании «VENKY'S». Крупнейшая компания обеспечивает мясом птицы 90% индийского рынка, и теперь намерена инвестировать в Туркестанскую область, сообщает zakon.kz о ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На встрече глава региона отметил, что в области есть все возможности для развития сельского хозяйства.

"Туркестанская область граничит с Республикой Узбекистан. На территории области проходит магистраль Западная Европа-Западный Китай. Климат благоприятен для введения сельского хозяйства. В регионе есть несколько птицефабрик. Мы готовы оказать поддержку со стороны акимата в развитии птицеводства и создании кластера. Инвесторам окажут помощь в вопросах земли и подведения инфраструктуры. Я думаю, что двусторонние проекты будут полезны как для Индии, так и для Казахстана. Мы готовы к совместной работе", - подчеркнул Ж.Туймебаев.

В свою очередь, генеральный директор компании, «Venkateshwara Hatcheries Private Limited» Магдум Муртуза Али Исмаил рассказал о целях своего визита. По словам инвестора, компания была основана в 1971 году. Есть совместные предприятия и проекты не только в Индии, но и в США и Европе. В настоящее время компания известна под именем «Venky's» и занимается разведением птиц, производством яиц и переработкой яичного порошка. Кроме того, в специализированных исследовательских центрах занимаются производством вакцин для птицеводства.

Вместе с тем, глава индийской компании отметил, что в случае успешного завершения переговоров, они готовы начать работу в Туркестанской области. В частности, планируется реализовать совместные проекты с ТОО "Ордабасы кус" и "Шымкент кус".

В завершении встречи аким области Жансеит Туймебаев отметил, что с выходом птицеводства на международный уровень необходимо увеличить объемы экспорта, а также дал ряд конкретных поручений заместителям, ответственным за эту сферу.

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