Уборочная кампания в Казахстане находится под угрозой срыва

Аграрии уже успели собрать почти 70% зерновых. Средняя урожайность довольно низкая – всего 13 центнеров с гектара.

Продолжительные дожди не только не позволяют вовремя собрать урожай с полей, но и сильно обесценивают пшеницу. Из-за непогоды зерно теряет качество. С последней надеждой на помощь аграрии Казахстана обратились к премьер-министру, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Многие фермеры, выращивающие пшеницу, в этом году уже и не надеются на прибыль. Виной всему - обильные осадки. О высокой вероятности такого исхода, еще в начале месяца, говорил депутат Альберт Рау. Но тогда руководство министерства сельского хозяйства, наверное, понадеялось на хорошую погоду, а прогноз агрария - с многолетним стажем управления основными зерновыми регионами страны - не восприняло всерьез.

"Дай бог, чтобы сложилось в этом году. И если опять не впишемся в цену, а мы можем не вписаться, по причине некачества зерна, из-за плохих погодных условий, то получится что уже 2 года, когда отрасль работает или в "ноль", или в "минус". А это касается огромной части населения", - говорит депутат Мажилиса парламента РК Альберт Рау.

Надежды сотрудников профильного ведомства на благоприятную погоду, к сожалению, не оправдались. И вот теперь фермеры вынуждены обратиться к премьер-министру, чтобы получить дополнительное топливо, необходимое для просушки зерна.

"Чтобы на 1 тонну снизить влажность на 1%, есть норма расхода топлива. И, конечно, это затраты", - объясняет вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев.

В итоге, государству пришлось выделить дополнительно 50 тысяч тонн дизеля по фиксированной цене. Но сегодняшнее заседание в Правительстве показало, что это далеко не единственная проблема в агропромышленном комплексе. Катастрофическая изношенность техники мешает цифровизации отрасли.

Аграрии уже успели собрать почти 70% зерновых. К сожалению, средняя урожайность довольно низкая – всего 13 центнеров с гектара. По прогнозам синоптиков у фермеров есть в запасе не больше 7 солнечных дней. А с начала октября переменчивость погоды вновь будет вносить свои коррективы в сбор урожая.

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