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Не уплатившие налог на собственность не смогут получить банковские услуги

Срок уплаты налога истекает 1 октября.

Фото : amic.ru26 сентября 2018, 09:19

Управление государственных доходов по Медеускому району Алматы сообщило, что 1 октября 2018 года истекает срок уплаты налога на собственность физических лиц (налог на имущество и земельный налог), передает Zakon.kz.

Не уплатившие налог на собственность не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и т.д.

Такие меры стали возможным благодаря внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс с 1 июля 2018 года, в соответствии с которыми банки второго уровня, обязаны отказать в предоставлении отдельных банковских услуг налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.

Кроме того, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате налогов в бюджет, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога в бюджет, начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан.

В Управлении госдоходов призвали граждан оплатить налог на собственность в ближайшие дни.


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