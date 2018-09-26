Костанайцы в панике от сообщений в WhatsApp

В них рассказывается о происшествии возле школы.

Жители Костаная и Костанайского района отправляют сообщения в редакцию alau.kz с вопросами о правдивости рассылки в WhatsApp. Пользователи мессенджера пересылают друг другу голосовое сообщение.

В сообщении женщина тревожным голосом сообщает о том, что произошло возле школы. Пользователи с полной уверенностью пишут, что инцидент с детьми произошёл в Затобольске. Другие пишут в Мичурино.

«Уважаемые родители! Сейчас возле школы произошла такая ситуация. Прошу ваших детей обратить внимание на эту ситуацию. Выходим мы сейчас из школы Арина, Эля и я. Я иду сзади, девчонки впереди. Подходит к нашим девочкам какая-то женщина, дает им телефон и просит сфотографировать и пытается отвести в кусты. При этом начинает позировать им», - говорится в голосовом сообщении.

Также упоминается, что рядом стояла машина, в которой сидел мужчина. Женщина предупреждает, чтобы дети ни к кому не подходили. Рассылку делают и в школьных группах.

Направлен запрос в ДВД Костанайской области.

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