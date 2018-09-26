86-летний казахстанец лишился квартиры из-за своих детей

Цена вопроса и достойной человеческой жизни - 12 тысяч тенге.

Без крыши над головой и без средств к существованию: 86-летний Николай Фомин вынужден жить в приюте для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У пенсионера трое детей. По вине одного из них он лишился квартиры. Из-за другого не может оформить пенсию. Для этого нужно прописать мужчину и оплатить его штраф. Цена вопроса и достойной человеческой жизни - 12 тысяч тенге. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Николаю Фомину 86 лет. Повоевать он не успел, но поработал немного в тылу. Хорошо помнит ужасы войны и послевоенную разруху. Но даже тогда, в смутное время, он и представить не мог, что останется на старости лет без дома и будет вынужден просить милостыню:

- На улице 5 месяцев жил, на железнодорожном вокзале. Потом меня участковый отвез в кризисный центр. Вот там я живу сейчас 4 месяца.

Квартира у Николая Федоровича была. Но после смерти супруги одна из дочерей предложила продать жилье и уехать жить с ней в Грузию. Так и сделали. Уже в Тбилиси дочь призналась, что квартиру не продала, а обменяла, и денег для отца у нее нет. А после новый удар – сильно испортились отношения с зятем.

- Нет-нет подойдет, то по голове, по лицу ударит. Вот и все. И не разрешает выходить мне никуда. Говорит, выйдешь на улицу - уходи куда хочешь.

И Николай Фомин ушел. Вернулся в Костанай, скитался по улицам и попал в центр ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одинокого и просящего милостыню старика заметила жительница Костаная Диана Дощанова. Сначала она подкармливала пожилого мужчину, а после обратилась за помощью к журналистам.

Диана Дощанова:

- Сейчас в такой ситуации остался, без крыши над головой, никому не нужный. Я просто не понимаю, за что. Просто человек в один момент лишился всего. Ладно, дети отказались, это бог им судья, но все-таки мы люди не безразличные. Мир же не без добрых людей.

В городском центре ресоциализации о непростой ситуации Николая Фомина знают. Связывались с его детьми. Одна из дочерей живет в Германии и в жизни отца не принимает участия. Другая – в Грузии, а сын в Костанае. Именно потому, что рядом есть дееспособный сын, пожилого мужчину не могут устроить в дом престарелых. И пенсию мужчина после возвращения в Костанай тоже не может получить – нужно прописаться. Но перед этим оплатить штраф в 12 тысяч тенге.

Женис Каилманов, руководитель городского центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

- Так как на сегодняшний день он не может уплатить административный штраф, вопрос о его дальнейшей регистрации находится в подвешенном состоянии. Сын, который находится здесь, в городе Костанае, вообще не желает общаться, не желает даже материально помочь хотя бы уплатить этот административный штраф.

Вот такой получается замкнутый круг. Идти к сыну жить Фомин не хочет. Да и не зовет его никто. Остается одно – вернуться в Грузию.

- Что будет уже, то будет, а чего мне ждать? Что тут, что там сдыхать, все равно уже. А тут на улице буду, где буду?

По правилам, в центре ресоциализации Николай Фомин может пробыть максимум до весны. И если вопрос с уплатой штрафа, назначением пенсии и жильем не решится – ему придется снова вернуться на улицу. Весной ему будет 87.

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