Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Акан Сатаев завершил съемки фильма "Томирис"

В разработке сценария фильма использованы труды древнегреческого историка Геродота, который считал эту битву "самой жестокой из всех битв между народами".

Фото : соцсети27 сентября 2018, 08:54

Режиссер Акан Сатаев заявил о завершении съемок фильма "Томирис", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Друзья, сегодня мы закончили съемки нашего фильма "Томирис". Для меня было большой честью снимать эту замечательную историю и, в то же время, конечно, я осознаю огромную ответственность перед зрителями... мы - я и наша команда, все актеры, от главных героев до массовки, работали изо всех сил и с огромной любовью к своему делу! - выразил слова благодарности режиссер.

В феврале текущего года на роль главной героини выбрали Альмиру Турсын. Девушку нашли в социальных сетях. Она прошла кастинг, где участвовали 15 тысяч красавиц.

Фильм "Томирис" расскажет о событиях VI века до нашей эры, когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать Великую степь. В разработке сценария фильма использованы труды древнегреческого историка Геродота, который считал эту битву "самой жестокой из всех битв между народами". К слову, в сценарии будут использованы его труды.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты