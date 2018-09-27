Акан Сатаев завершил съемки фильма "Томирис"

В разработке сценария фильма использованы труды древнегреческого историка Геродота, который считал эту битву "самой жестокой из всех битв между народами".

Режиссер Акан Сатаев заявил о завершении съемок фильма "Томирис", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Друзья, сегодня мы закончили съемки нашего фильма "Томирис". Для меня было большой честью снимать эту замечательную историю и, в то же время, конечно, я осознаю огромную ответственность перед зрителями... мы - я и наша команда, все актеры, от главных героев до массовки, работали изо всех сил и с огромной любовью к своему делу! - выразил слова благодарности режиссер.

В феврале текущего года на роль главной героини выбрали Альмиру Турсын. Девушку нашли в социальных сетях. Она прошла кастинг, где участвовали 15 тысяч красавиц.

Фильм "Томирис" расскажет о событиях VI века до нашей эры, когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать Великую степь. В разработке сценария фильма использованы труды древнегреческого историка Геродота, который считал эту битву "самой жестокой из всех битв между народами". К слову, в сценарии будут использованы его труды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!