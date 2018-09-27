В Нацбанке рассказали о передаче средств ЕНПФ управляющим компаниям

ЕНПФ, по-прежнему, является единым учетным центром и администратором всех пенсионных счетов.

На сегодняшний день часть пенсионных активов уже передана внешнему управляющему Aviva Investors по мандату «Глобальные облигаций развивающихся рынков», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

По остальным мандатам осуществляется передача пенсионных активов, либо объявлен тендер на выбор внешних управляющих. Об этом рассказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов в ходе традиционной пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Алматы.

По вопросу передачи средств ЕНПФ местным управляющим компаниям, Д. Акишев отметил, что согласно концепции, разработанной Национальным Банком Казахстана, вкладчик будет самостоятельно выбирать управляющую компанию, в которую будут передаваться его пенсионные накопления. При этом ЕНПФ, по-прежнему, будет являться единым учетным центром и администратором всех пенсионных счетов. Данные предложения сейчас обсуждаются с Правительством РК.

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