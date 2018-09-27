Казахстан опережает соседей в рейтинге Doing Business - аналитики Всемирного банка

Одним из основных приоритетных направлений Казахстана является принятие мер по упрощению процедуры создания бизнеса путем сокращения административных барьеров.

Объективной внешней оценкой конкурентоспособности национальных экономик являются различные рейтинги. Одним из признанных мировых рейтингов является рейтинг Всемирного банка Doing Business, сообщает Zakon.kz со ссылкой на руководителя отдела организации работ по регистрации юридических лиц Департамента юстиции Алматы Акерке Кожахметову.

Специалист отмечает, что одним из основных приоритетных направлений нашей страны является упрощение процедуры создания бизнеса, а именно - сокращение административных барьеров.

Объективной оценкой конкурентоспособности национальных экономик являются различные рейтинги. Одним из признанных мировых рейтингов это показатель рейтинг Всемирного банка Doing Business.

Согласно рейтингу, место Казахстана из 140 стран:

1) 2014 год - 50 место

2) 2015-2016 год- 42 место

3) 2017 год - 36 место, оставив за собой Белоруссию (38 место), Армению (47 место), Кыргызстан (77 место).

"Достижение такого результата стало возможным благодаря проведенным органами юстиции целенаправленных работ, в том числе по упрощению регистрационных процедур, снижению административных барьеров, оптимизации бизнес-процессов оказания государственных услуг, путем внесения необходимых изменений в действующие законодательные акты", - отметила Акерке Кожахметова.

Если раньше для того чтобы открыть ТОО нужно было: заявление, решение либо выписка из решения уполномоченного органа юридического лица, учредительные документы юридического лица, документ, подтверждающий фактическое место нахождения, уставной капитал, производилась оплата государственной пошлины, регистрация проводилась до 10 рабочих дней, требовалось открытие счета в банке, постановка на учет НДС в налоговых органах, изготовление печати.

"Сегодня для регистрации компании на веб-портале "электронного правительства" достаточно получить ЭЦП и пройти онлайн - регистрацию, а так же одновременно вы можете открыть банковский счёт, застраховать сотрудников и поставить на регистрационный учет НДС в органах государственных доходов в течении 15 минут, не отходя от компьютера", - рассказала руководитель отдела организации работ по регистрации юридических лиц Департамента юстиции Алматы.

Она отмечает, что в Казахстане состоянию бизнеса уделяется пристальное внимание, так как эта задача направлена, прежде всего, на улучшение жизни жителей республики. Это зависит от того, насколько эффективно страна использует ресурсы, которыми располагает, а для поддержания уровня жизни в условиях свободного рынка, как правило, необходимо постоянное повышение производительности труда и качества товаров и услуг.

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