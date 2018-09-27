Эскизный проект реконструкции Главного ботанического сада представили в Алматы

Площадь реализации проекта составляет 17,7 га.

26 сентября Общественный совет Алматы провел открытые общественные слушания по эскизному проекту реконструкции Главного ботанического сада. Концептуальные решения проекта представил генеральный директор Группы компаний "Верный капитал" Ерлан Оспанов, сообщает Zakon.kz.

В обсуждении приняли участие генеральный директор Главного ботанического сада (РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции") Гульнара Ситпаева, заместитель акима Алматы Султанбек Макежанов, директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов и члены Общественного совета Алматы Марат Шибутов и Ерлан Смайлов. Эскизный проект получил одобрение со стороны Общественного совета и общественности.

Инициатором проекта стал Фонд Булата Утемуратова при поддержке Главного ботанического сада. Учредитель фонда говорит, что такой благотворительный вклад в развитие мегаполиса поддержит усилия акимата по созданию комфортной городской среды. Булат Утемуратов отмечает то, как за последнее время преобразился Алматы. С его слов, сегодня это уютный и комфортный город, в котором возрождается культура пеших прогулок благодаря комплексному подходу к улучшению инфраструктуры. Это хорошие дороги, обновленные тротуары, разветвленная сеть велосипедных маршрутов, парковки, красивые фасады и новые подходы к озеленению.

"Это, конечно, только начало. Надеюсь, что не только в центре, но и в микрорайонах продолжится такая работа по формированию удобного городского пространства для жителей Алматы. Со своей стороны, наш фонд, при активном участии общественности, проведет реконструкцию Главного ботанического сада с тем, чтобы вернуть его жителям и гостям города в качестве излюбленного места отдыха", - сказал он.

На слушаниях Ерлан Оспанов представил зрителям эскизные решения общественных зон, которые будут охвачены реконструкцией: "Мы понимаем, насколько важно сохранить тот облик ботанического сада, к которому привыкли горожане. Это не просто "легкие" города, это часть нашей истории. Именно поэтому мы привлекли к разработке эскизного проекта ландшафтных дизайнеров и архитекторов из Казахстана и других стран. Они изучили текущее состояние сада и его потенциал, а главное, учли статус особо охраняемой территории. Мы не только сохраним, но и приумножим зеленый фонд сада, высадив не менее тысячи новых деревьев. Разумеется, мы и дальше будем консультироваться с научными сотрудниками Института ботаники и фитоинтродукции и продолжим активно вовлекать общественность на всех этапах реализации проекта".

"Этот проект - дар городу Алматы от нашего фонда и лично от учредителя. Он реализуется с учетом системного подхода, направленного на реализацию долгосрочных целей. Это обеспечит устойчивую модель развития сада в будущем. Новый сад станет более современным и безопасным. Но самое главное - здесь снова будет вода: для полива, для орошения и для придания более гармоничного вида дизайнерским ландшафтным решениям", - делится Марат Айтмагамбетов.

Площадь реализации проекта составляет 17,7 га. Сюда входят: реконструкция общественных зон сада, замена ограждения по периметру и установка видеонаблюдения, строительство трех партеров (Северный - с улицы Тимирязева, Южный - с проспекта Аль-Фараби и Западный - со стороны Выставочного комплекса "Атакент"). При этом работы по обеспечению водоснабжения и реконструкции орошения планируется провести на всей территории сада общей площадью 103 га. Сроки реализации - с октября 2018 года по декабрь 2019 года. Предполагаемый бюджет - до 15 миллионов долларов.

28 июня этого года прошли первые обсуждения концепции проекта реконструкции Ботанического сада, где рассматривался мастер-план и собирались рекомендации от общественности. Концепция получила одобрение со стороны Общественного совета и жителей города и легла в основу эскизного проекта, который будет представлен 26 сентября в Алматы на открытых общественных слушаниях.

В эскизном проекте также были учтены предложения алматинцев, полученные в ходе первых обсуждений и после, - через Facebook и Instagram - а именно: предусмотрены комфортные условия для пребывания людей с особыми потребностями на территории сада, общественный огород с элементами инклюзии, установка питьевых фонтанов, экологичных точек питания и туалетов во входных павильонах, современная навигация по парку.

Предпосылки проекта:

• недостаточное либо отсутствующее освещение и видеонаблюдение на территории;

• нечеткое либо отсутствующее обозначение экспозиций, нет образовательной составляющей;

• неосведомленность посетителей о работе сада;

• отсутствие сопутствующей инфраструктуры (организованные входные группы, билетные кассы, сувенирные магазины, санузлы);

• один слабо/неполноценно функционирующий вход с ул. Тимирязева;

• отсутствие условий для пребывания людей с ограниченными возможностями.

Планируемые шаги по реконструкции Ботанического сада

Планируется строительство трех партеров. Это будут сквозные павильоны из натуральных материалов с электронной системой билетирования, туалетами, украшенные скульптурными элементами в экологичной стилистике.

Партер с Тимирязева будет, так называемый "классический", будет представлен пешеходным (сухим) фонтаном, а старая ива станет символом Ботанического сада. Посетителей ждет пруд с коллекцией водных растений и водоем с островом в восточном стиле. Вдоль главной аллеи будут высажены сакуры и другие деревья, не требующие тщательного ухода.

Партер со стороны проспекта Аль-Фараби оформят в современном стиле. С той стороны горожане смогут любоваться прекрасными пейзажами гор на фоне цветочных лугов. Южный партер откроется посетителям новыми коллекциями растений.

На всей территории сада будут отремонтированы дорожки и тропинки.

Для безопасности посетителей будет установлена система единого ограждения, освещения и видеонаблюдения. Причем со стороны Атакента ограждение будет состоять из легких модульных панелей, тонких металлических решеток и растущей сквозь них растительности. Все вместе это создаст ощущение легкости и ощущения близости к природе.

Планируется сохранение и пополнение зеленого фонда с соблюдением всех принципов экологичности проекта. Произойдет апробация новых видов и сортов растений, характерных для нашего климата, расширение текущего ассортимента, что поможет пополнить научные коллекции. Это будут в том числе садовые комнаты и сад декоративных сортов древесных растений. Реконструированный Ботанический сад с обновленным коллекционным фондом станет местом проведения экологических праздников для горожан: фестивалей цветения деревьев, японских ирисов, ирги, сирени, пионов алматинской селекции и других.

Развитие экскурсионной инфраструктуры, образовательной составляющей и появление цифровой навигации приведет к появлению новых дошкольных, школьных и студенческих образовательных программ. Появятся волонтерские программы получения профессий, связанных с уходом за растениями.

Гулять по Ботаническому саду станет комфортно всем категориям граждан, включая людей с особыми потребностями. Для маломобильных групп будут предусмотрены пандусы и туалеты. Для незрячих и слабовидящих посетителей планируется установить специальные указатели и тактильные дорожки. Для всех гостей установят скамьи и экологичные места для отдыха.

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