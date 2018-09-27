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Эскизный проект реконструкции Главного ботанического сада представили в Алматы

Площадь реализации проекта составляет 17,7 га.

Фото : bnews.kz27 сентября 2018, 13:53

26 сентября Общественный совет Алматы провел открытые общественные слушания по эскизному проекту реконструкции Главного ботанического сада. Концептуальные решения проекта представил генеральный директор Группы компаний "Верный капитал" Ерлан Оспанов, сообщает Zakon.kz.

В обсуждении приняли участие генеральный директор Главного ботанического сада (РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции") Гульнара Ситпаева, заместитель акима Алматы Султанбек Макежанов, директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов и члены Общественного совета Алматы Марат Шибутов и Ерлан Смайлов. Эскизный проект получил одобрение со стороны Общественного совета и общественности.

Инициатором проекта стал Фонд Булата Утемуратова при поддержке Главного ботанического сада. Учредитель фонда говорит, что такой благотворительный вклад в развитие мегаполиса поддержит усилия акимата по созданию комфортной городской среды. Булат Утемуратов отмечает то, как за последнее время преобразился Алматы. С его слов, сегодня это уютный и комфортный город, в котором возрождается культура пеших прогулок благодаря комплексному подходу к улучшению инфраструктуры. Это хорошие дороги, обновленные тротуары, разветвленная сеть велосипедных маршрутов, парковки, красивые фасады и новые подходы к озеленению.

"Это, конечно, только начало. Надеюсь, что не только в центре, но и в микрорайонах продолжится такая работа по формированию удобного городского пространства для жителей Алматы. Со своей стороны, наш фонд, при активном участии общественности, проведет реконструкцию Главного ботанического сада с тем, чтобы вернуть его жителям и гостям города в качестве излюбленного места отдыха", - сказал он.

На слушаниях Ерлан Оспанов представил зрителям эскизные решения общественных зон, которые будут охвачены реконструкцией: "Мы понимаем, насколько важно сохранить тот облик ботанического сада, к которому привыкли горожане. Это не просто "легкие" города, это часть нашей истории. Именно поэтому мы привлекли к разработке эскизного проекта ландшафтных дизайнеров и архитекторов из Казахстана и других стран. Они изучили текущее состояние сада и его потенциал, а главное, учли статус особо охраняемой территории. Мы не только сохраним, но и приумножим зеленый фонд сада, высадив не менее тысячи новых деревьев. Разумеется, мы и дальше будем консультироваться с научными сотрудниками Института ботаники и фитоинтродукции и продолжим активно вовлекать общественность на всех этапах реализации проекта".

"Этот проект - дар городу Алматы от нашего фонда и лично от учредителя. Он реализуется с учетом системного подхода, направленного на реализацию долгосрочных целей. Это обеспечит устойчивую модель развития сада в будущем. Новый сад станет более современным и безопасным. Но самое главное - здесь снова будет вода: для полива, для орошения и для придания более гармоничного вида дизайнерским ландшафтным решениям", - делится Марат Айтмагамбетов.

Площадь реализации проекта составляет 17,7 га. Сюда входят: реконструкция общественных зон сада, замена ограждения по периметру и установка видеонаблюдения, строительство трех партеров (Северный - с улицы Тимирязева, Южный - с проспекта Аль-Фараби и Западный - со стороны Выставочного комплекса "Атакент"). При этом работы по обеспечению водоснабжения и реконструкции орошения планируется провести на всей территории сада общей площадью 103 га. Сроки реализации - с октября 2018 года по декабрь 2019 года. Предполагаемый бюджет - до 15 миллионов долларов.

28 июня этого года прошли первые обсуждения концепции проекта реконструкции Ботанического сада, где рассматривался мастер-план и собирались рекомендации от общественности. Концепция получила одобрение со стороны Общественного совета и жителей города и легла в основу эскизного проекта, который будет представлен 26 сентября в Алматы на открытых общественных слушаниях.

В эскизном проекте также были учтены предложения алматинцев, полученные в ходе первых обсуждений и после, - через Facebook и Instagram - а именно: предусмотрены комфортные условия для пребывания людей с особыми потребностями на территории сада, общественный огород с элементами инклюзии, установка питьевых фонтанов, экологичных точек питания и туалетов во входных павильонах, современная навигация по парку.

Предпосылки проекта:

• недостаточное либо отсутствующее освещение и видеонаблюдение на территории;
• нечеткое либо отсутствующее обозначение экспозиций, нет образовательной составляющей;
• неосведомленность посетителей о работе сада;
• отсутствие сопутствующей инфраструктуры (организованные входные группы, билетные кассы, сувенирные магазины, санузлы);
• один слабо/неполноценно функционирующий вход с ул. Тимирязева;
• отсутствие условий для пребывания людей с ограниченными возможностями.

Планируемые шаги по реконструкции Ботанического сада

Планируется строительство трех партеров. Это будут сквозные павильоны из натуральных материалов с электронной системой билетирования, туалетами, украшенные скульптурными элементами в экологичной стилистике.

Партер с Тимирязева будет, так называемый "классический", будет представлен пешеходным (сухим) фонтаном, а старая ива станет символом Ботанического сада. Посетителей ждет пруд с коллекцией водных растений и водоем с островом в восточном стиле. Вдоль главной аллеи будут высажены сакуры и другие деревья, не требующие тщательного ухода.

Партер со стороны проспекта Аль-Фараби оформят в современном стиле. С той стороны горожане смогут любоваться прекрасными пейзажами гор на фоне цветочных лугов. Южный партер откроется посетителям новыми коллекциями растений.

На всей территории сада будут отремонтированы дорожки и тропинки.

Для безопасности посетителей будет установлена система единого ограждения, освещения и видеонаблюдения. Причем со стороны Атакента ограждение будет состоять из легких модульных панелей, тонких металлических решеток и растущей сквозь них растительности. Все вместе это создаст ощущение легкости и ощущения близости к природе.

Планируется сохранение и пополнение зеленого фонда с соблюдением всех принципов экологичности проекта. Произойдет апробация новых видов и сортов растений, характерных для нашего климата, расширение текущего ассортимента, что поможет пополнить научные коллекции. Это будут в том числе садовые комнаты и сад декоративных сортов древесных растений. Реконструированный Ботанический сад с обновленным коллекционным фондом станет местом проведения экологических праздников для горожан: фестивалей цветения деревьев, японских ирисов, ирги, сирени, пионов алматинской селекции и других.

Развитие экскурсионной инфраструктуры, образовательной составляющей и появление цифровой навигации приведет к появлению новых дошкольных, школьных и студенческих образовательных программ. Появятся волонтерские программы получения профессий, связанных с уходом за растениями.

Гулять по Ботаническому саду станет комфортно всем категориям граждан, включая людей с особыми потребностями. Для маломобильных групп будут предусмотрены пандусы и туалеты. Для незрячих и слабовидящих посетителей планируется установить специальные указатели и тактильные дорожки. Для всех гостей установят скамьи и экологичные места для отдыха.


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