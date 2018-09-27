Студенты университета Шакарима посетили библиотеку Елбасы

Более полусотни студентов университета прослушают лекции ведущих ученых.

26 сентября в библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы стартовал двухдневный семинар-тренинг "Рухани жаңғыру: путь в будущее", основанный на программной статье Елбасы.

Более полусотни студентов университета, в числе которых активисты вуза и отличники учебы прослушают лекции ведущих ученых, докторов наук, пройдут тренинги по повышению личной и командной эффективности, по разработке туристического проекта "Туған жер", примут участие в практическом занятии в интерактивном научно-образовательном центре "Казахстанский путь".

Помимо разносторонней образовательной части, студентов ожидает насыщенная культурная программа, а именно ознакомительные экскурсии по Библиотеке Елбасы и Национальному музею Республики Казахстан, осмотр достопримечательностей Астаны и встречи с известными людьми.

Особенное значение имеет то, что для большинства ребят, впервые оказавшихся в Астане, их знакомство со столицей началось со столь масштабного события. Участие в мероприятии такого высокого уровня открывает перед молодыми людьми новые возможности, расширяет горизонты кругозора, позволяет проникнуться духом идей Лидера нации.

– От лица нашей делегации хочется выразить благодарность организаторам за предоставленную для молодых людей со всего Казахстана возможность не просто посетить Библиотеку Елбасы, но и получить массу полезных знаний, прокачать свой мозг и зарядиться новыми идеями, познакомиться с интересными людьми, профессионалами своего дела. Такие поездки укрепляют командный дух и дают стимул для новых свершений, - делится впечатлениями студентка Университета Акнур Сакпан.

По завершении семинар-тренинга всех участников ожидает награждение сертификатами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!