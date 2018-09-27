Нурсултан Назарбаев прибыл в Душанбе

По прибытии Глава государства провел встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Президент Казахстана прибыл в город Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 28 октября текущего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По прибытии Глава государства провел встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы двусторонних связей и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в различных секторах экономики.

- Между нашими странами сложились доверительные отношения. Мы всегда оказывали помощь и поддержку Таджикистану. Сегодня мы нацелены углублять это сотрудничество и развивать взаимную торговлю, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент Казахстана указал на важность принятия мер по дальнейшему укреплению взаимодействия между государствами и расширению интеграционных процессов в рамках СНГ.

В свою очередь Президент Республики Таджикистан отметил стратегический характер сложившихся отношений между двумя странами.

- Казахстан является одним из главных стратегических и экономических партнеров Таджикистана. Наши торгово-экономические связи расширяются, - сказал Э.Рахмон.

Президент Таджикистана особо подчеркнул авторитет Нурсултана Назарбаева на международной арене и выразил благодарность Казахстану за оказываемую экономическую и политическую поддержку.

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