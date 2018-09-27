Жители села в Карагандинской области обвиняют предприятия в отравлении воздуха

Ни одна из сторон уступать не хочет, и компромисс в этой ситуации найти не удается.

Массовый падеж скота и рост заболеваний дыхательных путей. Жители небольшого села в Карагандинской области уверены, что их травят промышленные предприятия, расположенные по соседству, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Десятки людей возмущены тем, что вблизи их небольшого села расположились сразу 3 промышленных предприятия, в том числе, по добыче марганцевой руды и хранению угля. Они, говорят сельчане, отравляют им жизнь.

По словам местных жителей, все выбросы идут к ним. Они задыхаются, жить здесь невозможно. Как только предприятия здесь появились, у людей развились болезни дыхательных путей. Зафиксированы случаи обмороков.

Производственные отходы отравляют почву и растения. Как результат, за неполных 2 года в селе погибли по неизвестной причине 20 голов крупного рогатого скота. Местные же власти призывают людей не драматизировать ситуацию и не обвинять предпринимателей.

"Факт гибели скота был, мы проводим проверку, и сейчас ждем результатов лабораторных исследований. Заключения, в котором говорится, что скот отравился опасными отходами, у нас пока нет. Все эти факты мы будем проверять", - говорит аким Кыргызского сельского округа Бауыржан Капашев.

Жители села продолжают настаивать на том, что в их бедах виноваты промышленные предприятия, ликвидации которых они хотят добиться. Вместо этого коммерсанты предложили пойти на компромисс, построив в селе дорогу, из-за отсутствия которой дети зимой не могут добраться в школу. Но это предложение сельчан не устроило и они, возможно, ждут чего-то большего.

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