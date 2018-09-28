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Россельхознадзор нашел вредные вещества в казахстанских консервах

А на поставку продукции одного из предприятий введены временные ограничения.

Фото : ustinka.kz28 сентября 2018, 10:53

В продукции пяти казахстанских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены серьезные нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России. Об этом сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, передает Zakon.kz.

«В связи с повторным выявлением остатков запрещенного и вредного вещества – бензапирена – в консервах рыбных (шпроты в масле) производства ТОО «J. F. M. company» (Республика Казахстан), Россельхознадзор вводит с 29 сентября 2018 г. временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия на территорию России», - говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими казахстанскими предприятиями:

ТОО «Кублей» – в связи с выявлением кадмия в консервах мясных.
ПК «Ижевский» – по причине выявления листерий в мясе курицы.
ТОО «Арай-East Food» – на основании выявления несоответствия сырьевого состава мясной колбасной продукции (колбаса полукопченая «Говяжья зернистая халяль»).
ТОО «Кузмич» – в связи с выявлением листерий в рыбе.

Как поясняется, бензапирен способствует отложению атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, а следовательно, повышает риск развития таких опасных заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт. Кроме того, данное вещество оказывает токсическое действие на печень.


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