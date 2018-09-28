Житель ВКО держал у себя краснокнижного архара для скрещивания с овцами

Сейчас решается судьба дикого животного.

Краснокнижное животное держал у себя дома житель Зайсана в ВКО, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Участковый инспектор полиции ОВД Зайсанского района выявил факт содержания на территории частного дома дикого животного – архара.

"26 сентября в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" капитан полиции Даурен Маукенов на обслуживаемой территории узнал, что 55-летний житель села во дворе содержит архара. Прибыв к нему домой, полицейский увидел редкое животное вместе с овцами. Хозяин дома пояснил, что архара он содержит уже месяц для скрещивания с овцами", - рассказали в полиции.

По факту незаконного обращения с редким и находящимся под угрозой исчезновения видом животного начато досудебное расследование. Сейчас судьбу дикого животного, занесенного в Красную книгу, решает уполномоченный орган – Территориальная инспекция охотничьего лесного хозяйства по ВКО.

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