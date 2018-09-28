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Генпрокурор РК предложил ввести браслеты для освободившихся преступников

Также Кожамжаров озвучил необходимость оснастить инспекторов пробационного контроля видеорегистраторами.

Фото : Sputnik Казахстан28 сентября 2018, 16:40

Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров высказался на тему института пробации. Глава ведомства решил использовать опыт стран ОЭСР и, наконец, внедрить в Казахстане браслеты для освободившихся преступников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках гуманизации необходимо проводить эффективную ресоциализацию лиц, осужденных к альтернативным мерам наказания, и социальную адаптацию бывших заключенных", - отметил Кожамжаров.

Кроме того, обсуждены вопросы профессионального обучения, трудоустройства и микрокредитования собственного дела. Эффективность данной работы во многом зависит от взаимодействия государственных и местных исполнительных органов.

По мнению Генпрокурора требуется пересмотреть отдельные аспекты деятельности института пробации, использовать положительный опыт стран ОЭСР. Он предложил оснастить электронными браслетами подучетных, что позволит фиксировать их передвижение, а также обеспечить инспекторов пробации видеорегистраторами.


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