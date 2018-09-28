Генпрокурор РК предложил ввести браслеты для освободившихся преступников
Также Кожамжаров озвучил необходимость оснастить инспекторов пробационного контроля видеорегистраторами.
Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров высказался на тему института пробации. Глава ведомства решил использовать опыт стран ОЭСР и, наконец, внедрить в Казахстане браслеты для освободившихся преступников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В рамках гуманизации необходимо проводить эффективную ресоциализацию лиц, осужденных к альтернативным мерам наказания, и социальную адаптацию бывших заключенных", - отметил Кожамжаров.
Кроме того, обсуждены вопросы профессионального обучения, трудоустройства и микрокредитования собственного дела. Эффективность данной работы во многом зависит от взаимодействия государственных и местных исполнительных органов.
По мнению Генпрокурора требуется пересмотреть отдельные аспекты деятельности института пробации, использовать положительный опыт стран ОЭСР. Он предложил оснастить электронными браслетами подучетных, что позволит фиксировать их передвижение, а также обеспечить инспекторов пробации видеорегистраторами.
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