В Казахстане на 30% сократились надзорные функции госорганов

Как отметили в АДГСПК, в стране задан тренд по 100% защите добросовестных предпринимателей от посягательств корыстных чиновников.

В Австрии глава Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал иностранцам, как в Казахстане защищают инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Глава агенства рассказал, что в стране придерживаются тенденции по 100% защите инвесторов от любых бюрократических и коррупционных посягательств со стороны недобросовестных чиновников.

"Только за три месяца реализации проекта мы взяли под антикоррупционное сопровождение более 140 бизнес-проектов общей стоимостью свыше 12 млрд евро", - отметил он.

Кроме того, председателем Агентства отмечено усиление работы по пресечению незаконного вмешательства должностных лиц в предпринимательскую деятельность.

"Казахстан уделяет серьезное внимание снижению издержек для эффективного ведения бизнеса, о чем наглядно свидетельствует сокращение в текущем году 30% контрольно-надзорных функций госорганов", - сказал спикер.

В ходе визита в Австрию Шпекбаев провел двусторонние встречи с Генеральным секретарем Министерства государственной службы и спорта Австрии Вайнертом и директором Академии госуправления Хартманном.

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