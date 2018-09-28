Гранты на 1,5 млрд тенге ежегодно будут выделять ученым РК

В Сенате обсуждены вопросы реализации законодательства о науке и в области коммерциализации результатов научной деятельности.

28 сентября в Сенате на круглом столе обсудили законодательство о науке и коммерциализацию результатов научной и научно-технической деятельности казахстанских ученых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Председатель сенатского комитета Бырганым Айтимова акцентировала внимание участников круглого стола на том, что коммерциализация результатов науки способствует формированию наукоемкой экономики, внедрению результатов научных исследований в производство и созданию инновационной продукции.

«Важно коммерциализировать научные результаты, вовлекая их в экономический оборот. Наша главная цель – создать все условия, в том числе законодательные, для динамичного развития коммерциализации науки», - подчеркнула сенатор.

В заседании круглого стола приняли участие депутаты Сената, руководители и представители органов государственного управления, партии «Нур Отан», НПП «Атамекен», руководители и ведущие специалисты научных организаций, ВУЗов, организаций инфраструктуры науки, крупнейших объединений ученых.

Состоялись дискуссии по широкому спектру вопросов развития науки и коммерциализации ее результатов.

При подведении итогов круглого стола выступил депутат Сената Парламента РК, академик Бакытжан Жумагулов.

Он подчеркнул, что казахстанской наукой и научно-инновационным сектором страны получены ценные результаты, значимые не только сегодня, но и на перспективу. В частности, происходит активное становление инновационного процесса в сельском хозяйстве. В числе лидеров – холдинг «Байсерке-Агро», им достигнуты рекордные показатели в целом ряде направлений. Среди важнейших решаемых задач – устранение барьеров между фермерами, аграрной наукой и бизнесом, эффективная государственная поддержка, внедрение цифровых технологий. Есть перспективные достижения в горно-металлургическом и нефтегазовом направлениях. Начат процесс коммерциализации научных достижений. Принципиальным шагом стало внедрение при этом софинансирования научных разработок бизнесом. Есть подвижки в стратегическом управлении наукой. В Национальном докладе по науке на серьезный уровень поднимается анализ мировых научных трендов. Фонд науки начал системное проведение форсайтных исследований по актуальным направлениям развития науки и технологий для нашей страны.

Б.Жумагулов также обозначил ряд проблем данной сферы, одна из ключевых – отсутствие у бизнеса системного спроса на науку и технологические достижения.

Он подчеркнул, что в Послании Президента страны Н.Назарбаева поставлена задача: «стимулирование спроса на новые технологии со стороны реального сектора». Для ее решения необходимо провести серьезную законотворческую работу, сконцентрировав усилия ряда министерств, Правительства, Парламента. На первый план выходят продуманные концепции, стратегическое планирование законопроектных работ, их системность и скоординированность действий.

По итогам круглого стола выработаны конкретные рекомендации. Сенаторы считают, что министерству финансов совместно с министерством образования и науки необходимо принять меры по: увеличению объема финансирования до 1% к ВВП; ежегодному выделению грантового финансирования на научные исследования для молодых ученых; освобождению от налога на добавленную стоимость научно–исследовательских работ путем внесения изменений в Налоговый кодекс.

Также министерству образования и науки рекомендовано рассмотреть возможность по: увеличению государственной поддержки коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности; принять меры по осуществлению поэтапного перехода на английский язык прикладных научных исследований; разработать механизм обеспечения софинансирования со стороны частного сектора для прикладных научно-исследовательских разработок путем внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты и др.

В рамках круглого стола проведена выставка «Наука-Бизнес-Производство».

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